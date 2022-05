Amplificatore di schermo per smartphone a 6€: GENIALATA per le vacanze

Questo gadget tech, particolarissimo e super economico, è uno spettacolo. L’amplificatore di schermo per smartphone ti permette di vedere molto meglio il display del tuo device, che guadagna diversi pollici.

Non ha bisogno di batteria alcuna per funzionare: basta inserire il terminale nel suo alloggiamento e godere di un pannello che risulta subito più grande. Un dispositivo che è perfetto da portare in vacanza e usare nei momenti di relax per guastare un video, ad esempio.

Adesso, questo interessante dispositivo lo porti a casa a 6,99€ appena. Devi però sfruttare uno speciale codice sconto per accedere all’offerta: metti il prodotto nel carrello a – prima di completare l’ordine – applica il codice “ZA9MWUSD”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la promozione è limitatissima.

Amplificatore di schermo per smartphone: un gadget da avere

Più o meno, quello che questo gadget riesce a fare e aumentare fino a 3 volte la dimensione originale del pannello (dipende dalle dimensioni di partenza del tuo dispositivo, naturalmente).

Quando desideri usarlo, basta aprirlo e alloggiare il tuo terminale in posizione corretta. A quel punto, non dovrai fare altro che gustarti un video o quello per cui hai deciso di utilizzare questo pratico gadget.

A questo prezzo, più che democratico, l’amplificatore di schermo per smartphone è certamente un prodotto da provare. Accaparratelo adesso a 6,99€ da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l’acquisto – inserisci il codice “ZA9MWUSD”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.