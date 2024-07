Ammorbidente lavatrice Lenor (200lavaggi): -51% con Prime Day

Se non vuoi rinunciare ad avere lenzuola e biancheria sempre fresca e profumata dopo ogni lavaggio, per lungo tempo, non puoi assolutamente lasciarti scappare questa offerta Prime Day: oggi, infatti, hai la possibilità di portarti a casa una super scorta di ammorbidente lavatrice Lenor (200lavaggi) in mega sconto del 51%, al prezzo a dir poco pazzesco di soli 13,99 euro invece di più di 28 euro.

Dunque, approfittando di questa offerta, riservata ai clienti Amazon Prime, potrai acquistare questo ammorbidente pagandolo solamente 3,33 euro al litro! Inoltre, per gli abbonati a Prime, è anche riservato il vantaggio di poter usufruire di spedizione e reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Utilizzando questo detersivo ad ogni lavaggio, la tua biancheria potrà avere un fresco profumo fino ad una settimana, proteggendola dai cattivi odori. Ad ogni risveglio, potrai sentire il fresco profumo della primavera sprigionato dalle tue lenzuola. Questo ammorbidente Lenor, è ispirato alle classiche note pulite di chypre e al bergamotto rinfrescante.

Inoltre, l’85% degli ingredienti utilizzati in questo prodotto, sono di origine vegetale ed è stato sottoposto a test dermatologici. Rispettoso non solo di te e della tua famiglia, ma anche dell’ambiente, le bottiglie di ammorbidente Lenor sono state prodotte usando il 100% di plastica riciclata, fatta eccezione per il tappo e l’etichetta, quindi potrai tranquillamente riciclarle.

Oltre a poter risparmiare sull’acquisto di questo prodotto, avrai la possibilità di risparmiare anche sulla bolletta dell’energia elettrica poiché, questo ammorbidente sarà efficace anche a freddo e in cicli brevi di lavaggio. Quindi, non ti resta che approfittare subito di questa offerta Prime Day e acquistare l’ammorbidente lavatrice Lenor (200lavaggi) scontato del 51%. Affrettati prima che sia troppo tardi!