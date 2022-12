Ami le tue videocassette? 5€ per questo gadget e le porti a NUOVA VITA

A Natale capita: ci si riunisce con i propri parenti e amici e – perché no – guardare vecchi film o filmati amatoriali può caratterizzare un pomeriggio o una bella serata. Ecco quindi che, riportare a nuova vita le tue videocassette, potrebbe essere un’idea meravigliosa per passare momenti felici.

Soprattutto, farlo adesso ti permetterà di rendere praticamente eterni i filmati delle tue VHS. Come? Semplice: con questo semplicissimo gadget, ora fra l’altro in gran sconto su Amazon, puoi facilmente rendere digitali tutti i video che desideri.

Tutto quello che ti serve è questo dispositivo in sconto a 5,99€ appena, che dovrai abbinare al tuo PC ed a una periferica come un vecchio videoregistratore o una videocamera. A quel punto, hai il tuo set completo per effettuare la digitalizzazione delle videocassette e potrai farlo tutte le vuole che lo desideri.

Super facile da utilizzare, puoi scaricare uno dei tanti software di conversione gratuiti disponibili su Internet. In questo modo, senza dover ricorrere all’ausilio di professionisti, ma semplicemente utilizzando il tuo convertitore, potrai finalmente rendere eterne le tue VHS.

Digitalizzi i filmati e li rendi sempre disponibili, puoi anche salvarli in cloud se lo desideri: nuova vita alle tue videocassette. Il momento di portare a nuova vita le tue videocassette è adesso. Questo gadget rimarrà in sconto a 5,99€ appena ancora per pochissimo: completa l’ordine al volo per accaparratelo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garitte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.