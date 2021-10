Ami la tua auto? Questi gadget tech DEVI averli (da 1€ in su)

Chi ama la propria auto, la tiene bene, innanzitutto. All'interno dell'abitacolo ci sono tutti quei gadget che rendono il viaggio più piacevole. C'è spazio anche per dispositivi tech, alcuni particolarmente economici. Le chicche che ho scovato sono utili e irresistibili: il bello è che le trovi tutte su Amazon.

Il primo sono sicura che non lo conosci e che – soprattutto – mai penseresti di poterlo portare a casa a 1€ circa. Si tratta di un purificatore d'aria per la tua vettura: lo inerisci nella porta accendisigari e – grazie agli ioni negativi – potrai rendere l'aria molto più respirabile, ma anche eliminare i cattivi odori. Lo porti a casa a 1,09€ (spedizioni di 1,99€).

Il secondo gadget è un caricatore di dispositivi per auto, ma non uno qualsiasi. Un dispositivo molto potente, che arriva fino a 24W e ti permette di ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi. A disposizione hai anche un comodo display, dove leggere i dati relativi alla ricarica. Il brand Baseus, è leader nel settore degli accessori tech. Lo porti a casa a 12,99€ appena con spedizioni super rapide e gratis.

Il terzo prodotto è perfetto da abbinare al cavo di sopra. Sai perché? Beh, un cavetto (super robusto) e tre uscite, tutte quelle che potrebbero servirti: USB C, Lightning oppure microUSB. Puoi usarle singolarmente oppure contemporaneamente. Praticissimo, super resistente ed incredibilmente economico: solo 5,94€ con spedizioni rapide e gratuite.

L'ultimo prodotto dovrebbe essere in ogni auto. Si tratta di un compressore per auto portatile di Xiaomi, dotato di batteria integrata. Perfettamente in grado di gonfiare uno pneumatico, è anche dotato di display e torcia. Adesso è anche in gran sconto su Amazon: lo prendi a 35€ circa appena.

Da vero amante dell'auto, non puoi perdere queste chicche incredibilmente economiche: le trovi tutte su Amazon.