Ami il buon vino? Il cavatappi elettrico di design è DA AVERE (19€)

Stappare una bottiglia di vino è un'arte e – siamo onesti – non è sempre semplice. Per fortuna, ci sono prodotti utilissimi come questo cavatappi elettrico, che semplificano di molto l'operazione e portano a zero il rischio di rompere un tappo.

Il modello che ho scovato in sconto su Amazon è dotato addirittura di batteria integrata e strumento per la rimozione della carta. Super semplice da utilizzare, è anche un bell'oggetto di design e un'ottima idea regalo. Completa l'ordine al volo per averlo a 19€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Apribottiglie elettrico di design per gli amanti del buon vino

Un prodotto facilissimo da usare, che eliminerà il rischio di imbarazzo nel momento in cui bisogna togliere il tappo da una buona bottiglia. Basterà assicurarsi che la batteria sia carica, posizionarlo correttamente e premere il pulsante per iniziare l'operazione. In pochi secondi, il tappo sarà rimosso.

Grazie alla luce integrata, potrai tenere sotto controllo l'operazione, così da essere certo del buon esito. Come anticipato, in dotazione ricevi anche un sistema per tagliare l'involucro di copertura del tappo. Ovviamente, non manca il cavo di ricarica per effettuare la ricarica del tuo cavatappi elettrico di design.

Insomma, un oggetto bello e utile, che puoi portare a casa a prezzo bassissimo da Amazon adesso. Completa l'ordine al volo per prenderlo a 19€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.