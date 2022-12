Ami i gatti e la tecnologia? La fontana SMART a 39€ è imperdibile

Il binomio amore per i gatti e passione per la tecnologia è ben più diffuso di quanto si pensi. Ecco perché la fontana smart è un gadget che potrebbe piacere a te, tanto quando lo adoro io. Soprattutto, normalmente dispositivi di questo tipo hanno prezzo più elevato. Per questo motivo, quando ho scoperto che il modello del brand premium Baseus è in gran sconto su Amazon a 39€ circa appena, non ho potuto fare a meno di segnalartelo.

Con questo sistema intelligente, i tuoi mici potranno dissetarsi al meglio, godendo sempre di acqua ricca di ossigeno e senza ristagno. Tramite il tuo smartphone, puoi gestirne ogni aspetto: accenderla, spegnarla, programmarla e non solo. Infatti, potrai sapere in tempo reale se è necessario aggiungere acqua oppure se è il momento di cambiare il filtro.

Il serbatoio da 2,5 litri è super ampio e lo rende lo strumento perfetto anche se hai più di un animale in casa. Inoltre, è super silenzioso quindi potrai lascarlo acceso in camera senza alcun problema.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco sull’acquisto e porta questo gadget spettacolare a casa a 39€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Fontana smart per gatti in gran sconto su Amazon

Super facile da usare, basta un attimo per collegarla in Bluetooth al tuo smartphone e iniziare a gestirne ogni aspetto tramite applicazione specifica.

Grazie al filtro a carboni, l’acqua viene costantemente ripulita dalle impurità e alleggerita: un vero toccasana per i tuoi mici. Insomma, il gadget perfetto per i tuoi gatti e per te – appassionato di tecnologia – esiste ed è in gran sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.