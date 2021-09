Secondo un sondaggio condotto da Steam, si evince che il numero di giocatori che utilizzano le schede grafiche della serie GeForce RTX 30XX di Nvidia è 11 volte più grande del numero di gamers che utilizzano le ultime schede grafiche della serie Radeon RX 6000 di AMD. Secondo i dati di Jon Peddie Research, il volume delle vendite di Nvidia nel secondo trimestre del 2021 è decisamente più elevato di quello dell'azienda rivale. Pertanto, si nota che molti giocatori accusano AMD di star vendendo le sue schede grafiche Radeon alle mining farm invece di distribuirle ai canali di vendita al dettaglio.

AMD: le schede grafiche vengono destinate alle mining farm?

Il direttore finanziario di AMD ha negato queste accuse e ha affermato che le esigenze dei miners non erano degne di nota. Afferma che, sebbene AMD non abbia dato priorità ai suoi clienti, le GPU Radeon sono SOLO i giocatori, non per i miners. Nell'intervista ha ribadito:

Prima di tutto, la crittografia (mercato valutario) è banale. Questa non è la nostra priorità (considerazione). Non daremo priorità ai nostri prodotti, né realizzeremo prodotti per i minatori, ma per i giocatori. Prodotti, da questo punto di vista, questa è la nostra priorità assoluta. Ciò che sta guidando la crescita delle entrate delle GPU, come sai, sono le GPU di fascia alta della serie Radeon RX 6000. Questo chip è molto competitivo ed è proprio responsabile della crescita del campo delle GPU.

Da quando AMD ha lanciato la serie Zen, le sue entrate negli ultimi anni sono state in una fase di crescita costante. AMD ha raggiunto un fatturato record di 9,763 miliardi di dollari l'anno scorso. Inoltre, il suo obiettivo è salito del 60% a circa 15,5 miliardi di dollari.

Il Chief Financial Officer di AMD, Devinder Kumar, ha dichiarato alla Deutsche Bank Technology Conference nel 2021 che, sebbene ci siano diversi problemi di approvvigionamento a causa della pandemia, la situazione ora è notevolmente migliorata. C'è una crescente domanda del mercato per server e hardware di livello HPC e da parte dei consumatori per device di fascia alta. C'è da dire che questa situazione non è facile da gestire.

Le prestazioni di AMD sono state molto buone sin dall'inizio del 2021. Il fatturato dell'azienda nei primi due trimestri di quest'anno è stato di 7,295 miliardi di dollari e si prevede di possa raggiungere l'obiettivo di una crescita del fatturato del 60% su base annua.

AMD ha affermato che, nell'ultima metà dell'anno, poiché il tempo degli utenti a casa continua ad aumentare, anche la domanda degli utenti di schede grafiche discrete per desktop e notebook è aumentata in modo significativo.

