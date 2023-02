Amazon Warehouse, 5 consigli per fare veri affari

Con Amazon Warehouse puoi fare degli affari incredibili, ma è importante tenere a mente alcuni concetti per risparmiare al massimo ed evitare delusioni. Warehouse è la sezione del popolare e-commerce internazionale dedicato ai prodotti usati, venduti a prezzi più bassi, ma sempre con tutte le garanzie offerte dall’azienda per il catalogo “standard”.

E proprio come nel resto del sito, qui trovi di tutto, dagli iPhone alle console di gioco, dagli auricolari true wireless agli aspirapolvere. Pensa a una categoria qualsiasi e, quasi certamente, troverai un prodotto in vendita su Amazon Warehouse.

Perché Amazon vende prodotti di seconda mano?

Come saprai, Amazon è uno store che offre un servizio post-vendita davvero eccezionale e ha una politica dei resi molto user-friendly. Ora, immagina per un attimo quante transazioni avvengono ogni secondo, di queste, esiste una buona percentuale di operazioni che terminano con un reso: taglia sbagliata, regalo doppione, o semplicemente perché l’utente ha cambiato idea dopo aver ricevuto il prodotto. E cosa fa Amazon con tutta questa merce? Dopo averne verificato lo stato, la mette il più delle volte in vendita su Warehouse, appunto.

E qui si spiega perché abbiamo voluto pubblicare questo articolo: Amazon Warehouse può essere una fonte inesauribile di buoni affari, dato che l’azienda vende i prodotti di seconda mano per rimettere in circolazione i resi che altrimenti occuperebbero spazio in magazzino, tuttavia occorre prestare attenzione ad alcuni fattori. Se vuoi assicurarti di fare davvero un acquisto intelligente e vantaggioso su Amazon Warehouse, continua con la lettura, ti daremo 5 consigli pratici per fare veri affari!

5 consigli per fare veri affari su Amazon Warehouse

Se hai già avuto modo di fare acquisti su Amazon, avrai notato che, quando cerchi un prodotto, il sito ti propone una pagina con il miglior prezzo. A volte, però, quando il prodotto nuovo non è disponibile oppure quando la differenza di prezzo è notevole, Amazon può proporti subito un articolo usato. In ogni caso, anche quando accedi a una pagina prodotto relativa a un esemplare nuovo, avrai sempre la possibilità di confrontarne il prezzo con vari venditori, tramite una funzione che apre un menu a destra. In questo elenco, ordinato per prezzo, avrai la possibilità di osservare anche prodotti usati, venduti da venditori terzi o, appunto da Amazon tramite Warehouse.

Eccoti 5 consigli per assicurarti di comprare il prodotto al miglior prezzo, il che significa fare un buon affare su Amazon Warehouse.

1. Fai attenzione alle descrizioni

Non sempre acquistare un prodotto su Amazon Warehouse significa portarsi a casa un oggetto davvero usato. Molto spesso, si tratta infatti di articoli praticamente nuovi, che sono stati restituiti senza nemmeno essere aperti, oppure prodotti con lievissimi danni alla confezione esterna. Amazon è molto precisa nel descrivere lo stato di questi prodotti, quindi vale la pena concentrarsi su questo aspetto.

Innanzitutto, quando ti troverai davanti a un prodotto di Warehouse, sulla destra leggerai sempre la dicitura “Usato – “, seguita dalle condizioni specifiche che possono essere “Come nuovo“, “Ottime condizioni“, “Buone condizioni” e così via. Cliccando su “Dettagli” vedrai una descrizione più dettagliata delle condizioni di un dato oggetto.

Facciamo un esempio pratico: in questo momento, Amazon ci propone fra gli altri prodotti un paio di auricolari Sony LinkBuds True Wireless usati ma in ottime condizioni.

Amazon ci viene incontro fornendo anche una descrizione delle condizioni specifiche: “Lieve imperfezione estetica sulla parte superiore, anteriore o sulle parti laterali dell’articolo. L’articolo verrà fornito nell’imballaggio originale. L’imballaggio sarà danneggiato. Il codice bonus o il voucher potrebbe essere già stato utilizzato“.

2. Confronta i prezzi

In questo caso, spendere 20€ in meno e portarsi a casa un paio di auricolari praticamente nuovi non è male, no? In questo caso risparmi il 20% senza troppi compromessi sull’esperienza d’acquisto. Certo, non è sempre così. Infatti, devi sempre confrontare il prezzo proposto da Warehouse con quello dei prodotti nuovi sia su Amazon che su altri store, ad esempio eBay. Infatti, ci sono alcuni casi in cui andresti a risparmiare davvero poco, e questo criterio diventa più importante in base alle condizioni del prodotto stesso.

In ogni caso, facendo attenzione alle descrizioni e alla differenza di prezzo fra nuovo e usato, avrai la certezza di fare un vero affare su Amazon Warehouse!

3. Usa gli strumenti di ricerca

Quando sei su Warehouse, puoi selezionare una vasta gamma di categorie dal lato sinistro della pagina, oppure selezionare le categorie più popolari al centro della home di Amazon Warehouse. In questo modo, ad esempio, potrai osservare i prodotti più ricercati, oppure passare in rassegna tipi di prodotti specifici, che potrai filtrare per marca e fascia di prezzo.

Utilizzando bene questi strumenti, potrai trovare offerte davvero ottime praticamente ogni giorno. A questo, ovviamente, puoi aggiungere anche l’inserimento di prodotti specifici nella tua lista desideri, che puoi consultare periodicamente in cerca di buone occasioni.

4. Sfrutta i vantaggi dell’iscrizione a Prime

L’iscrizione ad Amazon Prime ti offre una serie di vantaggi da non sottovalutare. Non solo la spedizione gratuita su tutti gli ordini, ma anche l’accesso a scontistiche speciali nel corso dell’anno. Combinando il risparmio di Warehouse con la spedizione gratuita di Prime, ad esempio, eviterai di pagare un extra per la consegna, e in determinati periodi, Amazon potrebbe riservare degli sconti (sotto forma di coupon o ribasso al checkout) solo agli abbonati al servizio Prime.

I vantaggi sono tantissimi altri, come l’accesso a Prime Video, Prime Gaming e a una vasta selezione di eBook Kindle che potrai leggere liberamente. E se non hai mai sottoscritto questo servizio, potresti aver diritto a un periodo di prova di 30 giorni!

5. Tieni d’occhio le promozioni

Durante l’anno, Amazon avvia delle iniziative speciali per Amazon Warehouse. Ad esempio, al momento in cui mandiamo online questo articolo, Amazon Warehouse offre uno sconto extra del 20% su una vasta selezione di prodotti. Non è detto che, al momento in cui leggerai queste righe la promo sia attiva, ma se hai fortuna potrai ottenere uno scontro aggiuntivo durante il checkout. Ti basterà aggiungere un prodotto al carrello, e proseguire alla cassa. Nel caso dell’esempio che ti abbiamo fatto qui sopra, infatti, risparmierai ulteriormente una volta che andrai alla cassa per completare l’acquisto dei Sony LinkBuds True Wireless!

Un altro consiglio utile, per tenere d’occhio le promozioni di Amazon Warehouse, è continuare a seguire Telefonino.net: aggiungici al tuo elenco di lettura o salva la home page nei Segnalibri! Ti segnaleremo sempre le offerte migliori su Amazon e altri store, Amazon Warehouse incluso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.