A poche settimane di distanza da uno dei Prime Day migliori di sempre, arriva una nuova iniziativa da parte di Amazon. A partire dal 23 luglio sarà possibile acquistare – accedendo a questo indirizzo – tutti i prodotti in vendita sul Warehouse scontati del 30%, l'offerta terminerà il prossimo 29 luglio.

La categoria Warehouse include tutti i prodotti usati venduti da Amazon e garantiti come se fossero nuovi, spesso è possibile risparmiare un bel po' di soldi sfruttando questa modalità di acquisto. Nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti resi da altri utenti, che non presentano alcun difetto o che al massimo arrivano a casa con la scatola un po' rovinata.

Prima di effettuare l'acquisto consigliamo di verificare lo stato del prodotto, Amazon li cataloga con la dicitura “Buone Condizioni”, “Ottime Condizioni” o “Come Nuovo”, impostando un prezzo più o meno alto in base alle condizioni del prodotto e della confezione.

Come al solito le scorte sono limitate e non tutti i prodotti potrebbero risultare ancora disponibili in mattinata, consigliamo di collegarsi a questo indirizzo già da stanotte, in modo tale da sfruttare appieno lo sconto del 30% sul Warehouse di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

