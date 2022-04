Amazon, vantaggi Prime disponibili per tutti: arriva Acquista con Prime

Amazon ha deciso di estendere i vantaggi Prime oltre il suo negozio online. Annunciando Acquista con Prime ha inaugurato un nuovo modo di fare shopping dove gli utenti abbonati al servizio potranno beneficiarne anche su altri store aderenti.

Si tratta perciò di una diffusione di massa dei servizi che Prime offre a chi sottoscrive un abbonamento. Spedizioni gratuite, consegne veloci, resi senza problemi e un’esperienza di pagamento sicura ed efficiente. Ecco cosa hanno gli utenti Prime.

Tutti possono iscriversi a questo servizio per poter accedere a un mondo fantastico di vantaggi. Puoi iniziare oggi stesso una prova gratuita di Amazon Prime. Avrai accesso anche a tantissimi film, serie TV, docuserie, grazie ad Amazon Prime Video, oltre a milioni di brani musicali tra i più recenti, podcast e molto altro.

Ma ciò che convince di più gli utenti sono tutte le possibilità che ruotano attorno agli acquisti. Ecco perché Amazon ha deciso di estendere il servizio Prime anche fuori dal suo store di shopping online. Vediamo quindi tutti i dettagli di questa novità.

Amazon vuole aggiudicarsi la leadership dello shopping online? Probabilmente sì, visto che con il progetto Acquista con Prime estenderà i vantaggi di questo servizio anche ad altre piattaforme eCommerce estranee alla sua. Ecco come lo ha spiegato la società stessa in un suo comunicato ufficiale:

Acquista con Prime è un nuovo modo per estendere i vantaggi dello shopping Prime, tra cui spedizione veloce e gratuita, un’esperienza di pagamento senza interruzioni e resi gratuiti, ai negozi online dei commercianti, aumentando in definitiva la selezione per i membri Prime. Cerchiamo sempre di superare le aspettative dei clienti per ciò che Prime può offrire e, con l’introduzione di Acquista con Prime, ci stiamo espandendo i cui i membri possono godere dei vantaggi dello shopping di Prime, rendendo l’abbonamento ancora più prezioso.