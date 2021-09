Secondo quanto emerso, Amazon sta per rilasciare la sua prima TV negli Stati Uniti: la televisione del colosso americano incorporerebbe Alexa.

Amazon: arriva la TV

Un rumor delle ultime ore racconta che gli statunitensi saranno presto in grado di acquistare una TV Amazon, dato che il gigante dell'e-commerce potrebbe infatti iniziare a vendere la propria TV nelle prossime settimane.

Del prodotto – che dovrebbe essere riservato agli Stati Uniti – sappiamo che è stato sviluppato per due anni da Amazon Devices e Lab126, azienda già dietro il Kindle e agli altoparlanti Echo. Va precisato, però, che il tv non sarà prodotto da Amazon, che si “accontenterà” di apportare il suo tocco su un modello realizzato da un produttore terzo, di cui al momento non si conosce l'identità.

In ogni caso, questo televisore sarà “marchiato” Amazon, che sarà l'unico logo che apparirà sulla scatola. La TV dovrebbe incorporare anche Alexa, l'assistente vocale dell'azienda, già utilizzato su altri terminali; al momento, inoltre, non è noto se verrà eseguito su Fire TV.

Vale la pena ricordare che Amazon vende già due televisori in India, vero e proprio debutto. I TV – rispettivamente da 50 pollici e da 55 pollici – sono, come quelli citati nelle righe precedenti, progettati da produttori di terze parti e non hanno nulla di speciale rispetto alla concorrenza, eccetto il sistema operativo del produttore, Fire TV.

