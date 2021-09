Amazon, torna la promo WOW: soundbar + auricolari, tutto 23€

Su Amazon ci sono occasioni lampo che è da folli farsi scappare, esattamente come questa soundbar, che ti arriva a casa insieme a un ottimo paio di auricolari senza fili. Non solo: la combo la prendi a prezzo assurdo, solo 23€ circa con spedizioni rapide e gratis. Due prodotti che valgono molto di più, ma che ottieni a questo prezzo grazie alle promozioni del momento. Come approfittarne? Semplice:

spunta il coupon in pagina e metti la soundbar nel carrello;

metti gli auricolari nel carrello;

in fase di pagamento, applica il codice “ELGWRBH9”;

completare l'ordine, pagando alla fine 23€ circa.

Si tratta di un'offerta limitatissima, sii veloce e approfittane, prima che i coupon finiscano.

Amazon: soundbar e auricolari, prendi tutto a prezzo super

Una combo eccezionale. Da un lato c'è una soundbar, perfetta soprattutto da abbinare al PC. Dotata di Bluetooth e connettività a cavo: se libero di scegliere come collegare questo gioiellino ai tuoi dispositivi. Il volume lo gestisci con una comodissima manopola rapida. Bella e di design, ti permette di colere di volume elevato per ascoltare musica oppure giocare.

Dall'altro lato c'è un paio di auricolari senza fili, con design elegante e raffinato e architettura in ear. Le conservi nel loro case mentre non le usi e loro si ricaricano. Perfette per ascoltare musica, puoi usarle anche per parlare al telefono.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon. Segui le istruzioni a inizio articolo e porta a casa il kit soundbar e auricolari a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.