Amazon: tanti dispositivi in sconto PAZZESCO (da 14€)

Il momento è perfetto per scegliere i migliori smart speaker e smart display di Amazon, tutti con supporto ad Alexa, in gran sconto. Con le offerte di Natale, risparmi tantissimo e porti a casa ottimi device a partire da 14,99€. Spedizioni gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: in sconto i migliori dispositivi

Le vere occasioni del momento sono in totale 6: 4 speaker smart e due display intelligenti. Prodotti super completi, pronti a rendere la casa più smart che mai in un attimo. Dai un'occhiata e scegli il tuo preferito, prima che le scorte finiscano.

Il primo è Echo Flex a 14,99€: il più economico di tutti, ora costa il 50% in meno. Un concentrato di tecnologia esplosivo. In pochi sanno che, oltre a offrirti pieno supporto ad Alexa, integra anche il Bluetooth, una porta USB e un jack AUX. Puoi usarlo come base, ad esempio, per rendere smart un paio di vecchie casse, che suonano ancora benissimo. Lo prendi a 14,99€ invece di 29,99€.

Il secondo gioiellino è Echo Dot di terza generazione. Il classico smart speaker di forma circolare, perfetto per la cucina o per la camera da letto. Tutte le gioie che Alexa può darti, racchiuse in un guscio super elegante. Lo porti a casa a 19,99€ invece di 49,99€.

Il terzo dispositivo è il nuovo Echo Dot di quarta generazione. Nuova versione, forma ancora più bella, audio migliorato e tutto il potenziale di cui hai bisogno. Completa rapidamente l'ordine e portalo a casa a 39,99€ invece di 59,99€.

Il quarto è una combo: Echo di quarta generazione e lampadina Philips Hue. Questo smart speaker è pensato per chi cerca prestazioni audio top, ma non solo: questo modello integra l'hub per la casa smart Zigbee. Non dovrai comprarlo a parte per usare tutti quei dispositivi smart, che si collegano allo speaker in Bluetooth e non tramite WiFi, esattamente come l'utile lampadina che ricevi in omaggio. Il kit lo prendi a 49,99€ invece di 99,99€.

A seguire, si passa agli smart display con Echo Show 5 di seconda generazione. Non ti limiti ad ascoltare quello che Alexa ha da dirti: puoi vederlo con i tuoi occhi, direttamente sul pannello touchscreen, con il quale puoi ovviamente anche interagire. Bello e completo, supporta addirittura Netflix e – grazie alla videocamera integrata – puoi usarlo per videochiamate. Adesso lo prendi a 44,99€ invece di 84,99€.

Per finire, se desideri un pannello ancora più grande, ma non vuoi spendere un patrimonio, c'è il maxi smart display Echo Show 8 di prima generazione. Lo schermo da 8″ ti permette di vedere ancora meglio quello che chiedi ad Alexa, che si tratti di una serie TV oppure del notiziario. Un prodotto dall'immenso potenziale, che ora prendi a 59,99€ invece di 109,99€.

Insomma, i migliori dispositivi Amazon ora sono quasi tutti a metà prezzo e oltre: non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, grazie alle offerte di Natale. Su tutti, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.