Amazon SVENDE questi smartwatch, sconti fino al 78%: tutto da 19,99€ a 32€

Tutti di ottima qualità, questi smartwatch sono letteralmente svenduti su Amazon in questo momento. Così popolari, da essere anche nella sezione dei prodotti più acquistati del momento, mentre ti segnaliamo queste occasioni. Puoi risparmiare fino al 78% e prendere il tuo dispositivo nuovo da polso a partire da 19,99€ appena. Continua a leggere per scoprire quali sono i cinque modelli più interessanti, assolutamente da non perdere.

Wearable Zaisia in sconto del 78%: ampio display da 1,85″, un fitness tracker completo a portata display, tante funzionalità dedicate alla salute e persino telefonate direttamente dal polso. Prendilo in promozione 19,99€.

Un dispositivo bellissimo sotto il punto di vista estetico, che arriva con dotazione ben 2 cinturini: uno in acciaio e uno in silicone. Display gigante da 2″, telefonate dal polso, più di 100 modalità sportive dedicate e funzioni avanzate per la salute come la misurazione della pressione sanguigna. Attiva l’offerta in pagina e prendilo a 29,99€.

Un modello spettacolare con ampio display da 1,96″, funzione di chiamata dal polso, su supporto a più di 113 modalità sportive e ovviamente funzionalità dedicate alla salute. Ottieni lo sconto complessivo del 70% semplicemente attivando il coupon in pagina e completando l’ordine. Lo porti a casa a 29,99€.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active è un dispositivo d’eccezione. Bellissimo esteticamente, è dotato di una marea di funzionalità, a partire dal display ad alta visibilità da 1,83″, fino a 12 giorni di autonomia energetica e più di 100 modalità sportive. Prendilo in promozione a 32,90€.

Uno wearable di design, con cinturino blu. Ampio display da 1,96″, 112 modalità di allenamento a disposizione, chiamata vivavoce in Bluetooth e ovviamente tante modalità dedicate alla salute. Prendilo in promozione a 29,99€ (sconto totale del 77%).

Approfitta di queste occasioni Amazon a tempo limitato. Un vero e proprio fuoritutto su questi spettacolari smartwatch: scegli il tuo preferito prima che le offerte finiscano, ma sii veloce: sono promo a tempo limitatissimo.