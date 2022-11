Amazon SVENDE la potentissima soundbar 5.1 di Sony da 600W (-30%)

Possiamo dire senza timore che la soundbar 5.1 di Sony da 600W con il 30% di sconto è una tra le migliori offerte di Amazon in occasione della settimana del Black Friday. Infatti, non solo hai la possibilità di risparmiare ben 122€ sul prezzo standard e usufruire anche della consegna rapida in appena 1 giorno, ma hai anche a portata di mano un sistema audio potente, super equalizzato e con un design stupendo ad appena 278€.

La soundbar di Sony è senza ombra di dubbio un dispositivo di fascia alta indirizzato a chi è alla ricerca di una soluzione audio di un certo livello, a partire dalla qualità dei materiali impiegati fino all’ottimizzazione audio.

Amazon svende la potentissima soundbar Sony da 600W a prezzo regalo

Dotato di una bellissima soundbar, un subwoofer cablato e un set di altoparlanti wireless che puoi montare dove più ti aggrada per ricreare un suono surround 3D, il sistema audio del colosso hi-tech supporta la connessione wireless per collegare tramite Bluetooth i dispositivi mobile oppure la smart TV tramite cavo HDMI.

Con un audio cinematografico realistico e immersivo, la soundbar di Sony ti permette di scegliere facilmente tra diversi preset audio: vivi l’esperienza del cinema con l’omonima modalità; ascolta i tuoi brani preferiti con la modalità musica; guarda tutti i film che vuoi di notte senza disturbare nessuno con la modalità notturna oppure focalizza la tua attenzione sui notiziari con la modalità vocale.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa incredibile occasione per montare in casa un sistema audio per ascoltare i tuoi brani preferiti e guardare le ultime uscite cinematografiche a qualità eccellente. Metti subito nel carrello la soundbar del colosso hi-tech fintanto che è ancora in offerta del 30% con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.