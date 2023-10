Amazon sta praticamente REGALANDO questo power bank: tuo a 18€

Se ti è già capitato di ritrovarti con la batteria dello smartphone scarica nel momento più sbagliato allora sono certo che non vuoi bissare l’esperienza. Quindi corri ai ripari con una spesa ridicola. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il power bank Anker a soli 18,99 euro, anziché 27,99 euro.

Quindi ora puoi avvalerti di uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare tantissimo e soprattutto di avere questo caricatore portatile potente e molto versatile. Potrai ridare energia alla batteria del tuo smartphone, tablet, cuffiette Bluetooth e tanto altro. A una cifra così bassa è da prendere al volo. Tieni presente però che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Power bank da 10000 mAh e 2 uscite a prezzo mini

Non c’è dubbio che ha un prezzo così è davvero un’offerta vantaggiosissima. Anche perché questo dispositivo si presenta con una batteria enorme da 10.000 mAh che ti consentirà di ricaricare ad esempio un iPhone 14 circa 2 volte.

Inoltre è dotato di due uscite che ti permettono di ricaricare due dispositivi contemporaneamente anche diversi tra loro. La ricarica è velocissima. E poi ha un design veramente compatto, leggero e sottile. Lo puoi tranquillamente mettere nella tasca senza neanche accorgerti di averlo. Offre anche diverse protezioni che lo rendono affidabile al 100%.

Che aspetti dunque? È chiaro che a una cifra così lo vorranno in tanti e le unità disponibili si esauriranno presto. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo power bank Anker a soli 18,99 euro, anziché 27,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.