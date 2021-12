Amazon: spesa del pranzo di Natale in un attimo (consegna in 2 ore)

Su Amazon puoi fare la spesa tutti i giorni, anche quella grande per il pranzo di Natale. Lo sapevi? La consegna è garantita in due ore, grazie al servizio Fresh. Inoltre, per importi superiori a 50€ (di conto totale) non paghi neanche il delivery: è totalmente gratuito. Una comodità unica, soprattutto per chi lavora e non ha tempo. Ecco come fare per approfittarne subito.

Amazon: spesa per il pranzo di Natale in un click

Un servizio incredibilmente utile ed efficace. Risparmi un sacco di tempo, facendo comunque ottimi affari. Già, perché – da buon supermercato – non mancano sconti e offerte su un sacco di prodotti. Dimentica l'idea di comprare solo pasta e zucchero su Amazon, con il servizio Fresh puoi comprare anche vegetali: frutta, verdura e ortaggi freschi, direttamente dietro la porta di casa.

Come fare per provare subito, organizzando in un attimo il pranzo di Natale? Semplicissimo: basta collegarti alla pagina principale di Amazon Fresh, avendo cura di essere loggiato con il tuo account. Se la località dove vivi è coperta dal servizio, avrai accesso immediato al supermercato online. Diversamente, ti verrà notificato che nella tua zono non ci sono consegne possibili.

Un servizio tutto da scoprire, non solo perché pratico e utile: anche le offerta sono decisamente interessanti e cambiano quotidianamente. Provare per il pranzo di Natale può essere un'ottima idea, soprattutto se – a meno di 2 giorni – non hai ancora avuto tempo di fare la spesa.