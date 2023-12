Amazon SOTTOCOSTO TECH di fine anno: 10 prodotti con sconti fino al 50%

Manca poco alla fine del 2023 e Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili su prodotti elettronici di ottime marche, con sconti che variano dal 30 al 50%. Ecco le 10 migliori occasioni che abbiamo selezionato, perfette per chi cerca tecnologia di qualità a prezzi vantaggiosi.

Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon Prezzo: €39,99 invece di €69,99 Il Fire TV Stick 4K è l’accessorio perfetto per trasformare qualsiasi TV in una smart TV. Con supporto per lo streaming Wi-Fi, offre un’esperienza di visione in 4K ultra HD.

Kingston Canvas Select Plus SDCS2/128GB Scheda microSD Prezzo: €10,90 invece di €17,99 Questa scheda microSD Classe 10 con adattatore SD incluso è ideale per aumentare lo spazio di archiviazione su smartphone, tablet e fotocamere.

POCO F4 GT 5G – Smartphone 12+256GB Prezzo: €374,21 invece di €699,90 Questo smartphone POCO, con display AMOLED E4 da 6,67 pollici e refresh rate di 120Hz, offre prestazioni eccezionali per gaming e multimedia.

Cellularline Slide Fit – Supporto Universale Prezzo: €12,28 invece di €19,95 Il Cellularline Slide Fit è un supporto universale per smartphone, perfetto per mantenere il dispositivo sicuro e a portata di mano.

Logitech M185 Mouse Wireless Prezzo: €9,99 invece di €17,99 Il mouse wireless M185 di Logitech, con connessione a 2,4 GHz e mini ricevitore USB, è un’ottima scelta per chi cerca affidabilità e semplicità d’uso.

Nokia Decoder DVB-T2 Prezzo: €19,90 invece di €29,90 Il decoder digitale terrestre di Nokia è la soluzione ideale per chi vuole aggiornare il proprio impianto TV senza spendere una fortuna.

Echo Auto (2ª gen.) Prezzo: €34,99 invece di €69,99. Porta Alexa in auto con Echo Auto, che si connette all’App Alexa sul telefono e riproduce i contenuti attraverso l’impianto stereo dell’auto.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) Prezzo: €29,99 invece di €36,98 Il nuovo Echo Dot offre un’esperienza audio migliore e un design più elegante, rendendolo il compagno ideale per la casa intelligente. Il kit in sconto include anche una Lampadina LED smart Sengled (E27).

Sony WH-CH520 | Cuffie Wireless Prezzo: €39,00 invece di €69,99 Con connessione Multipoint, queste cuffie wireless di Sony sono perfette per l’ascolto di musica e le chiamate in movimento, offrendo qualità e comfort.

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 Prezzo: €9,99 invece di €19,95 Questa chiavetta USB di Kingston è ideale per trasferire e conservare dati in modo veloce e sicuro, grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 1.

Queste offerte rappresentano un’opportunità eccezionale per aggiornare la propria tecnologia o fare un regalo di fine anno. Approfitta di questi sconti su Amazon per ottenere prodotti elettronici di qualità a prezzi imbattibili.

