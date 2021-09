Amazon, smartwatch a 6€: la BOMBETTA del lunedì

Uno smartwatch bello, super colorato, e completo. Sicuramente non un top di gamma, ma perfetto per il quotidiano. Questo gioiellino lo porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon adesso: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “CCXFNJ7U”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Eccezionale smartwatch a prezzo ridicolo su Amazon

Un wearable decisamente interessante, che attira subito l'attenzione perché super colorato e sbarazzino. Se preferisci una versione più sobria, puoi optare per il nero, che si abbinerà perfettamente a qualsiasi outfit.

Perfetto per tutto il giorno, sull'ampio display puoi leggere senza problemi notifiche, promemoria, chiamate in arrivo e avvisi: tutto quello che arriva sullo smartphone, lo vedi dal polso.

Perfetto come activity tracker, tienilo al polso mentre ti alleni, per registrare tutte le tue performance e tenerle sempre sotto controllo. Per finire, nonostante il prezzo, questo wearable si presta anche a diventare un ottimo assistente per la salute. Controllo del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue e non solo: tutto a portata di polso.

Questo interessante smartwatch lo porti a casa a prezzo ridicolo da Amazon adesso, bastano circa 6€ per avere tutto quello che ti serve, racchiuso in un guscio dal design fresco e colorato: mettilo nel carrello e – prima di pagare- applica il codice “CCXFNJ7U”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.