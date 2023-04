Amazon Smart Plug: la presa intelligente che usi con Alexa a MENO di 15€

Super offerta proposta da Amazon per avere una casa intelligente con una piccola spesa. Di cosa si tratta? Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Amazon Smart Plug a soli 14,99 euro, invece che 24,99 euro.

Grazie a questo sconto del 40% il prezzo si avvicina di molto al minimo storico e ti permette di avere un risparmio notevole. Con questa presa smart rendi tutti i tuoi dispositivi intelligenti e quindi controllabili tramite l’app o addirittura con la voce. Davvero un offerta da non lasciarsi scappare.

Amazon Smart Plug: ogni dispositivo diventa smart

Amazon Smart Plug la colleghi in pochissimo tempo e in modo semplice. Una volta inserita nella presa della corrente e scaricato l’app Alexa, devi solo seguire i pochi passaggi che ti verranno indicati. Non è necessario un hub, devi solo connetterla alla tua rete WiFi. Se poi hai un dispositivo Echo, puoi usare semplicemente la voce per controllare ciò che hai collegato alla presa smart.

Semplificati le piccole cose come accendere un elettrodomestico o una lampada. Lo puoi fare anche mentre sei fuori casa, con un tap sul tuo smartphone. Puoi impostare un timer e programmare l’accensione o lo spegnimento dei tuoi dispositivi collegati.

Un’occasione da non perdere dunque, per avere un dispositivo che rende tutto intelligente. Vai subito su Amazon e acquista la tua Amazon Smart Plug a soli 14,99 euro, invece che 24,99 euro. Se completi l’ordine ora la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

