Amazon Smart Air Quality Monitor: prezzo in PICCHIATA (-38%)

L'aria non è semplicemente importante, è la vita. Anche se purtroppo non possiamo avere il pieno controllo dell'aria sul pianeta, possiamo però averne il pieno controllo nella nostra casa.

Potrai conoscere la qualità dell’aria presente in ogni stanza, così eventualmente puoi decidere di spegnere alcuni elettrodomestici che gravano in modo negativo su di essa. Se poi hai un dispositivo Echo, potrai anche usare i comandi vocali. Collegalo all’app e tieni sotto controllo la cosa più importante che esista: l’aria.

Quando si tratta di salute non si bada a spese.

Amazon Smart Air Quality Monitor: per migliorare bisogna capire

Non c’è dubbio che per migliorare, anche di poco la propria vita, bisogna comprendere cosa aiuterebbe e cosa lo impedirebbe. Ecco perché Amazon Smart Air Quality Monitor è un compagno prezioso. Con questo dispositivo sarai in grado di conoscere la qualità dell’aria che respiri tutti i giorni.

Monitora e misura il particolato, i composti organici volatili, il monossido di carbonio, l’umidità e la temperatura. La lettura di questi elementi è molto semplice, ti baserà guardare la spia LED. Se è verde, vuol dire che nella tua casa si respira aria pulita. Inoltre con l’app avrai tutti i dati sul tuo smartphone.

Se hai un qualsiasi dispositivo Echo potrai collegarlo ad Amazon Smart Air Quality Monitor per usare i comandi vocali. Inoltre potrai impostare una routine per accendere o spegnere i tuoi dispositivi collegati con Alexa, in base alla qualità dell’aria rilevata.

Amazon Smart Air Quality Monitor

