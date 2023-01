Amazon SHOCK: tutto smart con la presa intelligente a 19€

Oggi ti voglio segnalare questa spettacolare offerta che trovi solo su Amazon per rendere tutti i tuoi dispositivi subito smart. Metti adesso nel tuo carrello la presa intelligente Haoting a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro, inserendo il codice OHROJEOG al momento del pagamento.

Grazie a questo super sconto del 50% fai un vero colpaccio. Grande risparmio e la semplicità di avere ogni cosa collegata subito intelligente. Avrai la possibilità di controllare i tuoi dispositivi solo con lo smartphone o addirittura con i comandi vocali. Non è necessario un hub ed è semplicissima da installare. Funziona subito e a questo prezzo è davvero da prendere al volo.

Presa intelligente Haoting: domotica a basso costo

Questa presa intelligente ha un design compatto, appena visibile una volta inserita, ed è schuko, per cui si adatta perfettamente a tutti i tipi di prese. Potrai connetterla in modo semplice alla tua rete WiFi di casa e collegarci tutti i dispositivi che vuoi. Potrai controllare ogni cosa tramite il tuo smartphone o tablet iOS e Android.

Quando sei fuori casa puoi gestire i dispositivi che sono connessi alla presa. Puoi spegnere le luci, accendere la macchinetta del caffè e così via. Tutto diventa più semplice e inoltre potrai anche monitorare i consumi per evitare inutili sprechi. Puoi impostare un timer affinché i tuoi elettrodomestici si spengano o si accendano in un momento stabilito. Oppure controlla il tutto solo con la tua voce senza usare le mani.

Questa è assolutamente un’offerta da prendere al volo. Durerà pochissimo per cui dovrai essere veramente rapido. Dirigiti subito su Amazon e acquista la tua presa intelligente Haoting a soli 19,99 euro, invece che 39,99 euro, inserendo il codice OHROJEOG al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto puoi farlo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.