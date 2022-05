Amazon SHOCK: questi 5 gadget tech costano meno di 2€

Amazon è anche questo: bizzarre occasioni nascoste da pochi centesimi. Per questo weekend ho scovato 5 gadget tech a meno di 2€: sono praticamente quasi gratis, investi solo qualcosa (poco) nelle spedizioni.

Per ogni prodotto, ti segnalerò con precisione il prezzo del dispositivo e quello delle spedizioni. Ti renderai conto che ci sono affari super sfiziosi a pochi spiccioli.

Amazon: 5 gadget tech a meno di 2€

Una breve selezione di dispositivi che non sono certamente top di gamma, ma costano pochissimo e risultano utili. A questo prezzo poi, sono irresistibili. Eccoli tutti.

1 – caricatore USB 4 porte a 0,49€ con spedizioni di 3,99€. Un prodotto compatto, super pratico, e utilizzabile per ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente.

2 – mouse wireless compatto a 1,39€ con spedizioni di 3,99€. Uno strumento di gioco e lavoro, bellissimo esteticamente, oltre che super compatto e portatile. Arriva ovviamente dotato di chiavetta per la connessione senza fili al PC.

3 – kit di lenti per smartphone a 1,55€ con spedizioni di 1,99€. Un set di lenti grandangolari universali, perfetto per realizzare foto artistiche.

4 – Lettore di memorie esterne 4 in 1 super compatto a 1,45€ con spedizioni di 0,99€. Comodo e pratico, puoi usarlo per leggere rapidamente le tue memorie e trasferire i file.

5 – adattatore WiFi USB a 1,49€ con spedizioni di 3,99€. Perfetto da usare sul PC, dove magari la connessione wireless per qualche motivo non funziona, oppure su un decoder o altri dispositivi che lo richiedono.

Insomma, 5 gadget tech a prezzo ridicolo su Amazon. Meno di 2€ per ognuno di questi prodotti per shopping a zero sensi di colpa: buon divertimento!