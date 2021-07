Chuwi SurPad è uno dei tablet più ambiti. Se anche tu lo avevi adocchiato sei nel posto giusto perché è in promozione su Amazon. Risparmi 20€ attivando il coupon e lo acquisti a soli 159,00€ avendo un top prodotto a disposizione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Un tablet, una garanzia: Chuwi SurPad è ciò che hai sempre voluto

Il tablet dei sogni esiste ed è in offerta su Amazon. Chuwi SurPad è proprio un portento con il suo design raffinato e curato nei minimi particolari. Ti basta prenderlo in mano per accorgerti di che gioiellino sia, infatti se oggi non ne approfitti perdi un'occasione d'oro.

Ha un display da 10,1 pollici che ti regala una visione dei contenuti immersiva e di elevata qualità. Lo utilizzi per lo streaming, per partecipare a conferenze e persino per giocare ai tuoi videogames preferiti. La risoluzione Full HD è una garanzia che non puoi ignorare.

Se sei amante delle fotografie non trattenerti: sono presenti due fotocamere – una frontale e una posteriore con lenti da 8 megapixel. Questa caratteristica non è scontata e ti permette di sprigionare la creatività come meglio credi.

Ottima anche la mega batteria da 8000mAh. Se sogni di uscire senza portarti dietro il caricatore è proprio il tablet cucito su misura per te perché l'autonomia è pazzesca.

Infine puoi inserire fino a due schede telefoniche o approfittare del WiFi Dual Band per navigare online senza problemi.

Acquista subito il tuo Chuwi SurPad a soli 159,00€ su Amazon. Non ti scordare di attivare i coupon perché i pezzi disponibili sono limitati sia in quantità che per tempo. Pagalo eventualmente a rate scegliendo Confidis come mezzo di pagamento e ricevilo a casa gratuitamente. Se sei membro Prime normalmente e se sei cliente standard optando per il punto di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet