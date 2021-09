Secondo quanto si apprende, moltissimi utenti Prime stanno ora ricevendo una mail molto particolare dall'azienda. Sembra infatti che Amazon stia inviando ad un lotto di persone l'invito al beta testing della nuova piattaforma Prime Wardrobe. Ma di cosa si tratta?

Amazon: come funziona il servizio Prime Wardrobe?

Per chi non lo sapesse, questo è il nuovo servizio pensato per gli amanti del fashion e della moda che il colosso americano ha lanciato per sfidare apertamente il gigante Zalando e i vari competitor presenti sul mercato. Ma come funziona nello specifico?

Si tratta di un meccanismo molto semplice in realtà: si possono selezionare fino a 6 articoli e questi verranno recapitati a casa. Si potranno tenere per sette giorni in prova, dopo di ciò si potrà scegliere se pagare il tutto online o se restituire i capi allo store.

In altre parole, si potranno provare dei costosi abiti di moda facenti parte della piattaforma Prime Wardrobe senza pagare costi aggiuntivi. come si suol dire: “Prima provi, poi paghi“. Anche la filosofia di Zalando prevede una simile possibilità, ma in questo caso i vestiti vanno pagati prima della spedizione. Solo per un ristretto numero di abiti si può avere il medesimo trattamento che Amazon riserva con il suo ultimo servizio.

La nuova mail spiega anche che si può utilizzare anche lo stesso pacco con tanto di etichetta di reso prepagata e pronta all'uso inclusa nella confezione per restituire ciò che non si vuole. Ovviamente i beta tester che opereranno in questa prima fase saranno tenuti a compilare questionari online al fine di fornire quanti più feedback possibili alla compagnia.

Prima che gridiate “wow“, vogliamo dirvi solo che non si tratta di una novità vera e propria. Di fatto, il servizio è stato presentato per la prima volta nel 2017 negli Stati Uniti. Ora, a distanza di molti anni, approda anche da noi in Europa e, precisamente, in Italia.

Siete pronti? Avete ricevuto già la mail di Amazon?

