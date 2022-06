Amazon: risparmia 7 euro con il codice segreto

Su Amazon trovi veramente di tutto. Non solo acquisti la migliore tecnologia, ma ci sono anche vestiti, scarpe, borse e perfino alimentari. Questo incredibile portale ti permette di accedere a un emporio fantastico dove è praticamente impossibile non trovare quello che sta cercando.

Tra l’altro, ogni giorno tutto è arricchito da fantastiche offerte e promozioni. Ci sono davvero tantissimi articoli accompagnati da coupon che devono essere attivati direttamente sulla pagina per poter risparmiare ulteriormente su quel prodotto. Ma c’è anche di più.

Oggi Amazon ti dà la possibilità di scontare maggiormente il tuo prossimo ordine di 7 euro inserendo un codice segreto. Scopriamo insieme cosa è necessario fare per poter approfittare di questa ulteriore iniziativa davvero golosa.

Amazon e il codice sconto di 7 euro

Amazon in questi giorni ha dato il via a una nuova promozione che ti permette di scontare un ordine seguendo alcune istruzioni. L’importo scalabile è di ben 7 euro e si dovrà optare per la consegna presso un punto di ritiro.

In pratica, mettendo nel carrello, ad esempio, il fantastico ECHO DOT 4a generazione a soli 29,99 euro, invece di 59,99 euro, dovrai selezionare uno dei punti di ritiro Amazon più vicini a te. Poi dovrai inserire il codice segreto “7PRENDI” che sconterà di 7 euro una volta completato un ordine da almeno 20 euro.

Chi può beneficiare di questa promozione

Questa incredibile promozione è valida solo per tutti gli utenti che sono stati avvisati tramite email da Amazon. Non è insolito però che spesso questi messaggi finiscano nella cartella Spam della vostra posta elettronica, perciò non vi costa nulla provare a inserire il codice “7PRENDI“.

Ovviamente sarà necessario seguire le indicazioni fornite da Amazon affinché questo codice coupon sia valido per il vostro ordine. Ecco quali sono le circostanze per attivare questa speciale promozione:

effettuare un ordine del valore di almeno 20 euro entro il 7 settembre 2022 su Amazon.it ;

; selezionare il punto di ritiro Amazon più vicino, dove potrai ritirare comodamente il tuo ordine dopo aver ricevuto conferma della consegna sul tuo indirizzo email;

più vicino, dove potrai ritirare comodamente il tuo ordine dopo aver ricevuto conferma della consegna sul tuo indirizzo email; inserire il codice “7PRENDI” nell’apposita sezione durante la conferma dell’ordine e prima del pagamento dello stesso.

