Amazon: risparmia 10€ scegliendo un punto di ritiro

Grazie ad Amazon in questi giorni puoi ottenere fino a 10 euro di sconto su un tuo ordine decidendo di ritirarlo in un punto di ritiro vicino a te. Si tratta di un’iniziativa fantastica che ti garantisce un extra sconto su qualsiasi cosa stai per acquistare.

Scegli il/i prodotto/i che ti servono, fino a raggiungere almeno 25 euro, mettili nel carrello e seleziona come opzione di consegna un punto di ritiro. Conferma quello più vicino a te e scopri qual è l’extra sconto che il colosso dello shopping online ha deciso di riservarti.

Verifica subito la tua compatibilità con questa promozione. Può essere un valido aiuto proprio in questo periodo che ti vede impegnato nell’affannosa ricerca dei regali di Natale. Oppure puoi utilizzarlo per te e per risparmiare su qualcosa che devi acquistare.

Amazon: seleziona un punto di ritiro e ottieni fino a 10€ di extra sconto

Non importa se il prodotto che vuoi acquistare è già super scontato. Mettilo nel carrello e scegli un punto di ritiro Amazon vicino. In questo modo potrai ottenere fino a 10 euro di extra sconto sul tuo ordine. Niente male vero? Verifica subito quanto puoi ottenere.

Approfittando dell’offerta avrai un ulteriore risparmio che, di questi tempi, è una vera e propria “manna dal cielo”. E poi l’operazione è semplice e veloce. Ti risparmia anche la preoccupazione di dover restare a casa tua quando è in programma la consegna.

Infatti, scegliendo di ritirare il tuo ordine presso un Locker self-service o un Counter servito da personale, riceverai un messaggio da Amazon al pronto. Potrai ritirarlo non appena sarai libero dai tuoi impegni. Così non solo sarai sicuro di ricevere il pacco per tempo, ma risparmierai fino a 10 euro.

Ricordati che per ottenere questo così come tantissimi altri benefici devi essere un cliente Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.