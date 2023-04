Amazon Ring Intercom, Batteria extra e Echo Dot in offerta: soli 89€ (invece di 224€!)

L’Amazon Ring Intercom è un nuovo gadget interessante che si collega facilmente ai citofoni compatibili, consentendoti di rispondere da remoto usando l’apposita app per smartphone e tablet. Puoi anche aprire la porta, se lo desideri. Ed ecco che grazie a questo semplice accessorio di Amazon sarà come avere un portinaio 24/7.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare un ricco bundle che include 1 Amazon Ring Intercom, 1 batteria ad aggancio rapido aggiuntiva e un Echo Dot a soli 89,98€. Normalmente questo pacchetto pieno di gadget e accessori ti costerebbe oltre 224€!

La disponibilità è immediata: se lo ordini subito lo riceverai a casa entro venerdì 28 aprile. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione rapida è inclusa nel prezzo.

Con il Ring Intercom puoi dare funzionalità smart a moltissimi citofoni compatibili. Potrai parlare ai visitatori e aprire la porta d’ingresso direttamente dall’applicazione. Ogni volta che qualcuno citofona, riceverai una notifica in tempo reale sul tuo telefono. Grazie alla comunicazione bidirezionale, puoi parlare con chi ha suonato il citofono dallo smartphone o il tablet.

Ciliegina sulla torta: puoi dare una chiave temporanea ai tuoi amici e parenti, che potranno entrare a casa tua ad un orario prestabilito, anche quando tu non ci sei. Acquista l’Amazon Ring Intercom ad un prezzo imbattibile Il Ring Intercom offre anche la funzione di Verifica automatica per le consegne Amazon: potrai consentire un tempo di accesso limitato agli autisti per le consegne Amazon.

Insomma, è davvero una bomba che potrebbe seriamente svoltarti la vita – rendendola molto più comoda e semplice. Ti suggeriamo di non farti scappare assolutamente questa offerta di lancio a tempo limitato di Amazon. Il bundle con Amazon Ring Intercom, batteria extra e Echo Dot può essere tuo a soli 89,98€ con un risparmio di oltre 130€!

