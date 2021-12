Amazon: regali digitali SALVA Natale, consegna istantanea (da 5€)

Un regalo digitale da Amazon per salvare il Natale. Quel pensiero che non hai avuto il tempo di comprare, quella fila in negozio che non hai voglia di fare. Con questo escamotage, risolvi in un attimo e la consegna è immediata. Come si fa? Semplicissimo, lascia che te lo mostri.

Amazon: regali digitali per Natale, si parte da 5€

Una modalità di utilizzo semplicissima e la possibilità di chiedere direttamente ad Amazon di inviare – via mail – il tuo regalo al diretto interessato. Un modo geniale, ad esempio, di fare un pensiero a un amico che non è con te fisicamente. Le possibilità sono tante, si parte da appena 5€, ecco le più ghiotte:



Il funzionamento è semplicissimo: ti basta scegliere quale Gift Card ti piace di più e poi procedere all'acquisto. La consegna avviene praticamente in tempo reale e puoi anche aggiungere una frase come dedica. Con questi regali digitali, che trovi su Amazon, il Natale è salvo e puoi procedere all'ordine in qualsiasi momento: niente ansia!