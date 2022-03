Amazon regala un buono da 15 euro: come ottenerlo

Amazon è praticamente inarrestabile. In tempi così difficili a livello economico, tutte le iniziative che promuovono un certo risparmio sono le benvenute. Ecco perché il popolo del Web ha accolto con estremo entusiasmo la nuova iniziativa del colosso degli eCommerce.

In pratica, fino al 30 giugno 2022, Amazon regala un buono sconto dal valore di 15 euro. Verificare la compatibilità con questa promozione è facile e veloce. Inoltre, questo regalo è compatibile con un ordine di almeno 30 euro effettuato su prodotti che vengono venduti e spediti da Amazon stessa.

Qualche giorno fa vi avevamo spiegato come verificare la vostra compatibilità con due buoni sconto proposti da Amazon e ancora attivi, uno da 10 euro e l'altro da 5 euro. Questa volta invece vedremo quello che vi offre uno sconto in carrello pari a 15 euro. Niente male vero?

Amazon e il buono sconto da 15 euro: come verificare se potete riceverlo

Come potete verificare se vi spetta il buono sconto da 15 euro che Amazon sta regalando a diversi utenti? Prima di tutto occorre sapere che questa promozione è dedicata principalmente a tutti coloro che effettueranno il loro primo accesso con il proprio account direttamente dall'App proprietaria. Questa è disponibile al download sia per dispositivi Android, dal Google Play Store, sia per dispositivi iOS, dall'Apple App Store.

Inoltre, un altro elemento indispensabile è aver registrato un account sulla piattaforma entro il 31 gennaio 2022. Se tutti questi elementi corrispondono, sarà solamente necessario approntare un ordine di soli prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon. L'ordine dovrà essere di un importo uguale o superiore a 30 euro.

Infine, proprio per togliersi ogni dubbio, è possibile verificare la compatibilità con questa iniziativa cliccando su questo link. Così facendo, potrete capire se avete diritto al buono sconto da 15 euro. Ovviamente, prima dovrete accedere alla piattaforma da Web con il vostro account.

Se ancora non vi siete registrati potrete farlo sottoscrivendo una prova gratuita al servizio di Amazon Prime. Iscrivendovi con un nuovo account potrete provare tutti i servizi disponibili completamente gratis per 30 giorni.