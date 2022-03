Amazon vi regala 15 euro in buoni acquisto: ecco come averli

Amazon, per un tempo limitato, sta regalando fino a 15 euro in buoni acquisto da utilizzare sul suo store di shopping online. Un'iniziativa davvero interessante che, soprattutto di questi tempi, può fare davvero comodo visti i costanti aumenti tra cui caro benzina e materie prime oltre che all'energia elettrica.

Nello specifico si tratta di due promozioni differenti. La prima dà diritto a 10 euro di sconto da utilizzare sugli ordini con consegna presso un punto di ritiro Amazon convenzionato. La seconda invece permette di usufruire di uno sconto pari a 5 euro su ordini già prestabiliti e che saranno indicati in fase di check out.

Scopriamo insieme come poter accedere a questa incredibile possibilità messa a disposizione dal colosso degli eCommerce.

Come ricevere da Amazon un buono sconto di 10 euro

Prima di tutto è necessario avere attivo un account. Potresti sfruttare la possibilità di provare un mese gratis i servizi di Amazon Prime. I vantaggi sono tantissimi: consegna gratuita su diversi prodotti in uno o massimo due giorni lavorativi; accesso a Prime Video, piattaforma di streaming on demand con film, serie TV e tantissimi altri contenuti; accesso a milioni di brani musicali in streaming e tanto altro.

Vediamo quindi come è possibile approfittare del buono sconto di 10 euro regalato da Amazon. La promozione è valida fino al 5 maggio 2022, salvo esaurimento dei codici coupon che sono solo 20.000.

Altra triste notizia, oltre al numero limitato dei buoni sconto, è che questa promozione non è dedicata a tutti. Infatti, non basta avere un account attivo per poter beneficiare di questa offerta. In altre parole, Amazon ha selezionato una cerchia ristretta di clienti a cui dare l'accesso.

Molti di questi hanno già ricevuto una email specifica o una notifica push. Comunque, per verificare l'idoneità basta inserire il codice “PRENDI10” in carrello prima di confermare l'ordine che dovrà essere da almeno 25 euro.

Come ricevere il buono sconto di 5 euro

Stessa cosa vale per il buono sconto di 5 euro messo “in palio” da Amazon per una serie di clienti selezionati. Gli ordini, per poter beneficiare di questo speciale coupon, devono essere da almeno 15 euro ed effettuati entro e non oltre il 31 marzo 2022. Meglio sbrigarsi perché all'attivo il colosso dell'eCommerce ne ha realizzati solo 10.000.

L'utente compatibile con questa promozione si troverà uno sconto automatico nel carrello, prima della conferma dell'ordine. Potreste quindi fare una prova simulando un acquisto pari a 15 euro di prodotti. Puoi anche verificare la tua l'idoneità a questo link.

Vi ricordiamo che in entrambi i casi i prodotti devono essere venduti e spediti da Amazon. Inoltre, non sono inclusi nella promozione i Warehouse Deals, i libri anche in digitale, i dispositivi e gli accessori a marchio Amazon, i prodotti alimentari per l'infanzia, le sigarette elettroniche, i buoni regalo, le spese di spedizione, le confezioni regalo e i contenuti digitali.