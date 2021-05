La bicicletta elettrica è bella e divertente, ma ha un difetto: può costare parecchio. Si parla di migliaia di euro. Se però la tua idea è quella di averne una che costi poco, ma abbia tutto quel che serve e sia sicura, allora questa city bike da 585€ ti stupirai. Si tratte della Discovery Adventures E4000 e la trovi su Amazon in super offerta.

Bicicletta elettrica in super offerta su Amazon

Un design super accattivante, elegante, ma allo stesso tempo deciso. Le ruote da 26″ permettono di muoverti in città, ma anche nei sentieri di campagna, senza alcun problema. Basterà sfruttare al meglio il cambio a 6 marce per divertirti come non mai. E quando il gioco si fa duro, ci pensa il motore brushless da 250W ad intervenire e rendere tutto molto più semplice.

A disposizione hai ben 6 livelli di assistenza per divertirti e spostarti senza troppa fatica. Naturalmente, il limite dei 25KM/h previsti per legge è ampiamente rispettato.

Il pacco batteria è al litio mentre i freni sono dei V-Brake. Insomma, una bicicletta elettrica con equilibrio fra qualità e prezzo eccezionale. Bella e completa, solo i più veloci potranno portarla via da Amazon a 585€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

