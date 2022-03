Amazon, caccia al quasi GRATIS: sul Warehouse sconto aggiuntivo 10%

Su Amazon riparte l'eccezionale promozione dedicata al Warehouse, che ti permetterà di risparmiare un ulteriore 10% su prodotti già super scontati. Infatti, si tratta dell'enorme magazzino virtuale dove confluiscono i prodotti di seconda mano o – molto più spesso – resi e praticamente come nuovi. Ecco come fare ottimi affari.

Amazon: come fare affari con le promozioni Warehouse

Un magazzino dove virtualmente ti muovi liberamente e cerchi fra migliaia di prodotti quello che fa al caso tuo e che cosa molto meno di quanto lo pagheresti nuovo.

Si tratta meramente di prodotti usati? Assolutamente no, fra loro non è raro trovare dei dispositivi resi, che sono praticamente nuovi. Al massimo, hanno la confezione danneggiata. Ho comprato moltissime lampadine smart in questo modo, risparmiando tantissimo.

Per questo non è da sottovalutare uno sconto aggiuntivo, che ti consentirà di risparmiare ancora di più sui tuoi acquisti. Come fare quindi per capire quali occasioni sono imperdibili? Semplicissimo! Dopo aver trovato il prodotto che ti piace, verifica in che stato è la merce che ti arriverà dal magazzino degli usati.

Un esempio? Questo Xiaomi Mi Band 5 è in “ottime condizioni“, significa che è praticamente nuovo. Con la promozione aggiuntiva, lo porti a casa a 17€ circa appena, se non arriva qualcuno a prenderlo prima. Infatti, spesso le quantità sono limitatissime, anche un solo pezzo.

Dove trovare gli sconti? Anche questo è semplicissimo. Il modo più facile è quello di aprire direttamente la vetrina degli sconti dedicati al Warehouse e poi sfogliarla oppure cercare direttamente il prodotto che ti interessa di più. In alternativa, c'è un pulsante dedicato, come quello nell'immagine sottostante, che ti mostra per ogni merce le possibilità di acquisto come “usato”.

Insomma, con le promozioni supplementari in corso su Amazon il rischio è quello di fare affari spettacolari, spendendo pochissimo. Non perdere l'occasione e approfittane anche tu, la vetrina è enorme: guarda tutte le occasioni e scegli le tue preferite. Su tutta la merca, oltre allo sconto aggiuntivo del 10%, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime e – ovviamente – viene normalmente applicata la politica di reso del colosso dell'e-commerce. Zero sorprese, quindi.