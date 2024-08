Amazon promo SHOCK Back To School: mini PC completo a 99€

BMAX è un’opzione incredibilmente compatta ed efficiente per chi cerca un computer versatile per il lavoro, l’intrattenimento e molto altro ancora. Dotato di un potente processore Intel Celeron N4000 con una frequenza di clock massima di 2,6 GHz, questo mini PC offre prestazioni sorprendenti in un formato tascabile.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è la sua capacità di gestire carichi di lavoro impegnativi grazie ai suoi 8 GB di RAM DDR4 e 128GB di spazio di archiviazione eMMC. Che tu debba multitasking tra più applicazioni o riprodurre contenuti ad alta risoluzione, il BMAX Mini PC ti garantisce un’esperienza fluida e reattiva.

Un altro punto di forza di questo computer è il suo design compatto e senza ventole. Grazie al raffreddamento passivo, funziona in modo silenzioso, senza disturbare l’ambiente circostante. Inoltre, le sue dimensioni ridotte lo rendono facilmente trasportabile, rendendolo ideale per l’uso in viaggio o in riunioni.

La connettività di questo è davvero impressionante. Dotato di porte HDMI, USB e Ethernet, ti consente di collegare facilmente monitor, periferiche e persino proiettori per presentazioni o intrattenimento di alta qualità. Inoltre, il supporto per il Wi-Fi dual-band 2,4/5 GHz e il Bluetooth 4.2 garantiscono una connettività wireless veloce e affidabile.

Uno degli aspetti più interessanti è la sua capacità di supportare Windows 11 Pro. Questo sistema operativo offre una vasta gamma di funzionalità professionali, rendendolo ideale per l’uso in ambiente aziendale o per coloro che necessitano di prestazioni e produttività elevate.

Nonostante le sue dimensioni compatte, la qualità della grafica è decisamente interessante. Grazie alla scheda grafica Intel HD 600, il BMAX Mini PC è in grado di riprodurre contenuti video in risoluzione 4K a 60Hz, offrendo un’esperienza visiva straordinaria.

