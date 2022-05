Amazon Prime Video: serie TV e film fantastici in arrivo questa settimana

Solitamente il nostro appuntamento con le novità di Amazon Prime Video è dopo la prima metà del mese per annunciare gli arrivi del prossimo. Tuttavia, questa volta dobbiamo fare un’eccezione perché ci sono in programma titoli davvero fantastici che saranno resi disponibili durante questa settimana.

Si tratta di film e serie TV che non potete perdervi perché sapranno intrattenervi alla grande. Tra questi c’è tutto un capitolo dedicato all’Agente 007. In questo articolo vedremo quindi, per data, tutti i contenuti che approderanno sulla piattaforma di streaming on demand che ormai è diventata un colosso in questo settore.

Se attualmente non siete ancora abbonati a questo servizio nessun problema. Infatti, è possibile attivare una prova gratuita di 30 giorni iscrivendosi al servizio di Amazon Prime Video con un nuovo account.

Ora scopriamo insieme il fitto calendario delle nuove uscite, alcune delle quali già disponibili dal 9 maggio 2022, presto fruibili dal catalogo della piattaforma di streaming on demand proprietà dell’omonimo colosso dello shopping online.

Amazon Prime Video: tutte le novità in arrivo questa settimana

Sono davvero tanti i titoli in arrivo questa settimana su Amazon Prime Video. Tra film e serie TV davvero esilaranti c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco l’elenco completo e la data di uscita:

Mollo Tutto E Apro Un Chiringuito (9 maggio 2022);

Non succede, ma se succede… (9 maggio 2022);

Dune Drifter (10 maggio 2022);

Haikyu (seconda stagione 11 maggio 2022);

No Time To Die (13 maggio 2022);

Undisputed Last Man Standing (13 maggio 2022);

Il Primo Natale (13 maggio 2022);

Lizzo: Attenti alle Big Grrrls (13 maggio 2022);

The Kids In The Hall (stagione 1 13 maggio 2022);

Aniara (15 maggio 2022);

Killerobots (15 maggio 2022);

Quantum of Solace (13 maggio 2022);

La morte può attendere (13 maggio 2022);

007: Bersaglio mobile (13 maggio 2022);

Il mondo non basta (13 maggio 2022);

Il domani non muore mai (13 maggio 2022);

Casino Royale (13 maggio 2022);

Agente 007: L’uomo dalla pistola d’oro (13 maggio 2022);

Solo per i tuoi occhi (13 maggio 2022);

Licenza Di Uccidere (13 maggio 2022);

007: Zona pericolo (13 maggio 2022);

007: Vendetta privata (13 maggio 2022);

GoldenEye (13 maggio 2022).

Con tutti questi titoli se ancora non sei abbonato ad Amazon Prime Video devi provvedere subito.

Inoltre, su Amazon Prime Video c’è anche la UEFA Champions League, con tutta la qualità offerta dal colosso e la nuova funzionalità X-Ray ora disponibile per entrare nei dettagli della partita e dei singoli giocatori che si stanno sfidando sul campo.