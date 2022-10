Amazon Prime: scarica ADESSO i giochi gratis di ottobre 2022

Sono adesso tutti disponibili per il riscatto e il download i giochi gratis previsti con un abbonamento Amazon Prime per il mese di ottobre 2022.

Tutto quello che devi fare, se sei un abbonato al servizio, è collegarti alla pagina ufficiale e selezionare i giochi che vuoi riscattare. Per ognuno di essi devi seguire le istruzioni indicate per capire dove e come puoi scaricarli: in ogni caso, i titoli riscattati saranno tuoi per sempre.

Amazon Prime Gaming: scopriamo i giochi gratis di ottobre 2022

Questi i giochi gratis che puoi scegliere questo mese con un abbonamento Amazon Prime:

Fallout 76

Loom

Hero’s Hour

Glass Masquerade: Origins

Horace

Total War Warhammer II

I due a spiccare, ovviamente per popolarità, sono Fallout 76 e Total War Warhammer II. Il primo è un MMORPG ambientato nella serie post-apocalittica firmata Bethesda, completo delle ultime novità portate dall’aggiornamento The Pitt.

Il secondo è un gioco di strategia inserito all’interno del popolarissimo universo di Warhammer, che combina la gestione della civiltà a turni con battaglie strategiche epiche in tempo reale.

Gli altri sono dei progetti dalla portata più piccola, ma di certo non meno interessanti. In Loom impersoneremo un Tessitore destinato a salvare la sua Gilda, mentre Hero’s Hour è un GdR strategico vecchio stile profondo e ricco di contenuti.

Con Glass Masquerade: Origins scopriremo un puzzle game in cui dovremo combinare pezzi di vetro nascosti per svelare scene ispirate agli artigiani del dodicesimo secolo. Infine, con Horace abbiamo un platform del 2019 premiato con numerosissimi premi.

Tutti i giochi in questione sono riscattabili solo se si possiede un abbonamento Amazon Prime. Se non sei iscritto, puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni.

