Amazon ha presentato la nuova ondata di giochi gratis per PC inserita nella collana Prime Gaming e riservata a tutti gli abbonati Amazon Prime di luglio 2022. Prima di procedere, ti ricordiamo che puoi provare 30 giorni gratis se non hai ancora un abbonamento al servizio.

I titoli di questo mese includono Maniac Mansion, Suzerain, Fishing North Atlantic e Fell Seal: Arbiter’s Mark. Scopriamoli insieme.

Amazon Prime Gaming: i giochi gratis per PC di luglio 2022

Questi i giochi gratis per PC riscattabili con un abbonamento Amazon Prime a luglio 2022:

: il gioco di simulazione di pesca sportiva torna in questo sequel ambientato nel vasto oceano della Nuova Scozia. Nuovi metodi di pesca e una vasta gamma di pescherecci tra cui scegliere realizzati nei minimi dettagli. Fell Seal: Arbiter’s Mark: un gioco di ruolo realizzato con scenari disegnati a mano, con un’ampia selezione di classi e abilità per personalizzare i propri personaggi.

Per scaricare i giochi gratis non devi far altro che collegarti alla pagina ufficiale di Prime Gaming e cliccare su “Riscatta” sotto ogni titolo che ti interessa. Buon divertimento!

