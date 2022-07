Amazon Prime Day, giorno 2: le 20 cose TECH più scelte sotto i 50€

Sai quali sono i prodotti più scelti per l’Amazon Prime Day 2022? In attesa di tirare le somme definitive, ho scelto 20 prodotti tech dalla pagina de’ “I Prodotti Del Momento”. Sono fra gli oggetti più acquistati e sono anche super economici: costano tutti meno di 50€ e niente compromessi con la qualità. Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti! Su ogni acquisto godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon Prime Day 2022: i prodotti tech più scelti del momento

Ne ho selezionati solo 20, quelli che secondo me meritano più attenzione. Non sono in ordine di preferenza all’interno di questo elenco, ma tutti provengono dalla sezione dei prodotti più venduti del momento. Pronto? Eccoli tutti!

HUAWEI Band 6 Smart Band Fitness Tracker con schermo AMOLED da 1.47” a 29,99€ invece di 59,99€ (-50%).

OPPO Enco Air W32 Auricolari TWS con ricarica rapida, Bluetooth 5.2 e cancellazione del rumore a 37,99€ invece di 99€ (-62%).

Nokia Decoder Digitale Terrestre DVB-T/DVB-T2 a 19,99€ invece di 39,99€ (-50%).

Videocamera di sicurezza Xiaomi con risoluzione FHD, visione notturna, audio bidirezionale, rilevamento movimenti e non solo. Ora a 29,99€ invece di 39,99€ (-25%).

Custodia impermeabile per smartphone, perfetta per il mare. Due pezzi li prendi a 15,99€.

Auricolari Wireless con Bluetooth 5.0 e design in ear a 12,99€ invece di 54,95€ (-76%).

Lampada da tavolo LED ricaricabile, dimmerabile su 3 livelli. La prendi a 27,99€ invece di 39,99€ (-30%).

SwitchBot Termometro Igrometro con Bluetooth e funzioni smart ora a 6,29€ invece di 14,50€ (applica il codice “50PDPEPP” prima di pagare.

Mini Altoparlante Cassa Bluetooth 5.0 con custodia per il trasporto a 20,99€.

JBuds Air Icon, auricolari TWS di alta qualità, con suono personalizzabile. Li prendi a 39,99€ invece di 72,99€ (-45%).

Powerbank da 10400 mAh con ricarica rapida, super slim e con display. Ora a 21,24€ invece di 24,99€ (-15%).

Lampadine LED Alexa Inteligente WiFi E27, confezione da 4 pezzi a 22,39€ invece di 31,99€.

Striscia LED RGB da 20 metri con gestione tramite telecomando oppure smart (applicazione per smartphone o assistenti vocali Alexa e Google). Ora a 20,99€ invece di 29,99€ (-30%).

D-Link DUB-M810 Hub USB di Tipo C 8 in 1 a 24,48€ invece di 74,99€ (sconto 61%).

Lexar Chiavetta USB 64GB a 8,49€ invece di 10,99€ (-23%).

Logitech M220 SILENT Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB a 10,99€ invece di 25,99€ (-58%).

Seagate One Touch, hard disk da 1TB con USB 3.0, super veloce. Lo prendi a 49,99€ invece di 69,99€.

Mouse e tastiera wireless di HP con chiavetta USB di collegamento. Ora a 16,14€ invece di 44,99€ (sconto 64%).

Cavo USB A – USB C super robusto in nylon, lunghezza un metro. Ora a 3,99€ invece di 5,99€ (-33%).

Lexar, Chiavetta 128GB super veloce grazie all’USB 3.2 (doppia uscita, USB A e USB C). Ora a 22,09€ invece di 25,99€.

Hai trovato anche tu le tue occasioni imperdibili, possibili solo grazie all’Amazon Prime Day 2022? Questi sono alcuni dei prodotti più scelti del momento: vuoi ancora di più? Dai un’occhiata alla vetrina principale, ma sii veloce: ancora poche ore prima che l’evento finisca.

