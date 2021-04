Amazon ha confermato che il Prime Day 2021 è stato anticipato. Si terrà prima del previsto, viene sottolineato all’interno del report sugli utili trimestrali della multinazionale.

Amazon Prime Day in anticipo: ecco quando

Secondo il colosso dell’e-commerce, giugno è il momento perfetto per le celeberrime giornate di shopping scontatissimo. Lo ha confermato Brian Olsavsky, direttore finanziario di Amazon, che ha specificato quanto questo sia il periodo migliore sia per i clienti sia per i fornitori.

Infatti, la previsione iniziale era per luglio, ma il rischio è di incontrare problemi soprattutto sotto il punto di vista di logistica e trasporti, anche considerando l’arrivo delle Olimpiadi.

Già lo scorso anno, l’evento è stato spostato dalla piena estate a ottobre, ma si è trattato dell’anno della pandemia da COVID-19: la maggior parte delle compagnie ha spostato, cancellato o modificato i propri eventi. Amazon non è stata evidentemente da meno.

Ora però, la notizia dell’anticipo delle giornate di shopping del Prime Day non può che far piacere gli appassionati di sconti e promozioni. Per adesso sappiamo solo che l’evento è previsto per il mese di giugno, ma non conosciamo la data precisa.

