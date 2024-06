Amazon Prime Day 2024, svelate le date UFFICIALI: ecco quando tenersi pronti

L’Amazon Prime Day 2024 ha finalmente delle date ufficiali. Solo qualche settimana fa, il colosso dell’e-commerce aveva reso noto che il mega evento di shopping si sarebbe tenuto durante il mese di luglio. Adesso però è finalmente stato svelato con precisione quali saranno i giorni durante i quali si svolgerà una vera e propria maratona di sconti, offerte lampo e promo speciali, tutte riservate agli abbonati ai servizi Prime.

Infatti, come lo stesso nome dell’evento suggerisce, solo gli iscritti all’esclusivo pacchetto di servizi offerto da Amazon hanno accesso a questi momenti di shopping con sconti importanti. Se non li hai mai provati, l’occasione è perfetta per farlo, usufruendo di 30 giorni completamente gratis. Il rinnovo è automatico (a 4,99€ al mese), ma assolutamente non vincolante: puoi disdire in qualsiasi momento.

Amazon Prime Day 2024: quando tenersi pronti

I giorni protagonisti dell’esclusivo evento di shopping sono il 16 e il 17 luglio 2024. Dalla mezzanotte del 16, fino alle 23.59 del giorno successivo, sarà possibile accedere a promozioni, sconti, offerte lampo, promo scorta e altre occasioni di risparmio decisamente interessanti.

Non c’è una categoria di prodotti che rimane esclusa: saranno migliaia gli articoli in promozione e spazieranno dalla tecnologia alla casa, passando per la moda e il fai da te. Insomma, tutti potranno trovare la propria occasione d’oro durante l’Amazon Prime Day 2024.

Ovviamente, essere rapidi nel cogliere le opportunità di risparmio è fondamentale, soprattutto nel caso in cui si tratti di offerta lampo, solitamente caratterizzate da una disponibilità limitata nel tempo e nelle scorte. Per non rischiare di perdere le migliori occasioni, fra gli strumenti da consultare c’è sicuramente la pagina principale delle offerte, ma è difficile orientarsi fra le centinaia di proposte. Iscriversi al nostro canale Telegram e, in generale seguire gli aggiornamenti sulle pagine di Telefonino.net, ti permetterà conoscere in tempo reale le migliori opportunità del momento, quelle da cogliere al volo!

Dunque, il prossimo 16 e 17 luglio accertati che la tua iscrizione ai servizi Prime sia attiva (oppure provali gratis per 30 giorni) e tieniti pronto: i migliori affari dell’estate li troverai durante l’Amazon Prime Day 2024!