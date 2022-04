Amazon Prime Day 2022, la data UFFICIALE: ecco quando si terrà

Solo una manciata di ore fa, Amazon ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre 2022. Scorrendo fra i dettagli, anche i non addetti ai lavori potranno scorgere nel report un’informazione decisamente interessante. Si tratta del periodo in cui, per il 2022, si terrà il Prime Day. Per chi non lo conoscesse, si tratta del mega evento di shopping online organizzato dal colosso dell’e-commerce, che prevede sconti importanti su migliaia di prodotti di qualsiasi tipo.

Considerando che è un dato presente all’interno di un report come questo, si può affermare con certezza che si tratta di un’informazione ufficiale. Per quest’anno, è luglio il mese in cui si terrà la maratona di saldi non stop.

Amazon Prime Day 2022: ecco il periodo ufficiale

Non abbiamo ancora certezza dei giorni, purtroppo, perché il documento fa esclusivamente riferimento al mese di luglio come periodo generico. Manca ancora un paio di mesi e, naturalmente, il colosso dell’e-commerce non mancherà di rivelare ai suoi abbonati ai servizi Prime tutti i dettagli del mega evento con largo anticipo.

Intanto, è bene ricordare che il Prime Day 2022, come le edizioni passate, è riservato proprio ai clienti che hanno scelto di usufruire del pacchetto di servizi esclusivi, che Amazon mette a disposizione pagando una quota mensile (3,99€) oppure annuale (36€). Non solo spedizioni gratis e rapide, ma anche – appunto – promozioni con percentuali di sconto particolarmente elevate, accesso anticipato alle offerte e una serie di servizi legati all’intrattenimento (come musica e contenuti video on demand).

Se non l’hai ancora fatto, è possibile provare in forma assolutamente gratuita per un mese tutti i vantaggi offerti proprio dal pacchetto di servizi Prime. Basta iscriversi gratuitamente per avere accesso immediato a:

consegne veloci e illimitate;

UEFA Champions League (una selezione di partite, disponibili in diretta streaming)

Consegne illimitate e gratuite con “Deliveroo Plus”;

Offerte lampo esclusive con accesso anticipato di mezz’ora;

Prime Video;

Music;

Reading;

Gaming;

Amazon Photos (archiviazione cloud delle tue fotografie).

Per il momento, non rimane che attendere ulteriori dettagli, che di certo non si faranno attendere e arriveranno con un comunicato dedicato direttamente all’utenza consumer.