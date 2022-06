Amazon Prime Day 2022: iniziano le offerte anticipate, PAZZESCHE

L’Amazon Prime Day 2022 inizia già oggi con le prime offerte anticipate. Un percorso di occasioni, che accompagnerà i clienti Prime fino al 12 e 13 luglio, momento in cui ci sarà una vera e propria 48 ore di folle shopping, ormai confermata ufficialmente.

Intanto però, è già possibile iniziare a risparmiare approfittando delle notevoli occasioni di sconto, disponibili a partire da oggi. A disposizione, anche una serie di sconti sugli abbonamenti ai migliori servizi del colosso dell’e-commerce.

Amazon Prime Day 2022: le offerte anticipate

Al via le prime occasioni, dunque. Come anticipato, fra queste merita decisamente menzione speciale la lista dei servizi, disponibili con determinate condizioni:

Fresh: €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Music Unlimited: 4 mesi di prova senza costi aggiuntivi con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Audible: abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi con accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

Kindle Unlimited: tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€,

con tutti i vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Oltre a queste occasioni, sono diverse le possibilità per approfittare di ghiotti sconti su prodotti di tantissime categorie. Devi solo scegliere i tuoi affari preferiti direttamente dalla vetrina ufficiale del colosso dell’e-commerce.

Ricorda: per approfittare delle occasioni migliori dell’Amazon Prime Day 2022 e delle offerte anticipate, alcune già attive da oggi e altre in arrivo dal primo luglio, è necessario essere abbonato ai servizi Prime. Non solo consegne veloci su migliaia di prodotti, ma anche tantissime opportunità esclusive e servizi inclusi nel prezzo. Il momento è decisamente perfetto per provare gratuitamente quello che possono offrirti. Sfrutti tutto per 30 giorni, ti godi le migliori promozioni dei prossimi giorni e poi decidi se mantenere attivo il tuo abbonamento (che non prevede rinnovo obbligatorio, sebbene lo stesso sia automatico).

