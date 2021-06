L'Amazon Prime Day 2021 è stato confermato ufficialmente ed è vicinissimo: il folle evento di shopping si terrà il prossimo 21 e 22 giugno. Le occasioni saranno migliaia, ecco come prepararsi al meglio.

Si partirà ufficialmente a mezzanotte del 21 giugno e si continuerà fino al 22 giugno alle 23.59. Le offerte copriranno naturalmente tutti i prodotti presenti sulla piattaforma e si potranno fare affari con percentuali di sconto elevatissime.

Per permetterti di prepararti al meglio, Amazon ha messo a disposizione una pagina dedicata al mega evento. All'interno, una serie di consigli per sfruttare al massimo le promozioni in arrivo o addirittura già attive.

Per partecipare alla due giorni di shopping, è fondamentale essere abbonati ad Amazon Prime. Se lo sei già, non avrai difficoltà a reperire gli sconti, diversamente, potrebbe essere il momento giusto per provare gratis tutti benefici (sconti, spedizioni gratis, musica, film, serie TV, spazio di archiviazione per le foto e non solo…) che può offrirti. Infatti, i primi 30 giorni di abbonamento sono completamente gratuiti e non c'è il rinnovo obbligatorio: puoi reperire tutte le informazioni sulla pagina ufficiale dedicata agli abbonamenti Prime. Ti abboni ora, ti godi il Prime Day e poi decidi mantenere il tuo piano: del resto, con 3,99€ al mese (o anche meno, 36€ all'anno) accedi a un mondo di vantaggi ed abbatti le spese di spedizione su migliaia di prodotti.

Amazon Prime Day 2021: come prepararsi al meglio

Ora che conosci le date, non resta che prepararti al meglio per sfruttare al massimo la due giorni di folle shopping. Ecco gli strumenti fondamentali per non perdere le offerte migliori:

pagina principale degli sconti, direttamente su Amazon;

abbonamento ai servizi Prime;

iscrizione al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net dove pubblicheremo in tempo reale tutte le migliori occasioni, quelle che tendenzialmente finiscono in una manciata di secondi;

tutte le migliori occasioni, quelle che tendenzialmente finiscono in una manciata di secondi; sezione offerte di Telefonino.net: per due interi giorni, il portale sfornerà in continuazione articoli dedicati alle migliori occasioni del Prime Day.

Due piccoli consigli

Se la tua voglia di shopping è già alle stelle, ed il 21 e 22 giugno sono troppo lontani, c'è un posto su Amazon dove puoi scovare una marea di sconti, ogni giorno. Si tratta della sezione dedicata ai coupon: non ti resta che sfogliarla e scegliere il prodotto in sconto che più ti piace!

Se possiedi già uno smart speaker o display con Alexa, chiedi a lui di tenerti aggiornato sull'arrivo del Prime Day (basta chiedere “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day”) e usalo come assistente personale durante l'evento: basterà chiedere “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”. Non ne hai uno? Niente paura, anche i dispositivi Amazon saranno in super sconto in quei giorni: sarà il momento perfetto per acquistarlo!

Appuntamento a partire dalle 23.59 del 21 giugno 2021!

