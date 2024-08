Festa delle Offerte Prime di Amazon 2024 ufficiale: ecco quando si terrà

Amazon ha appena annunciato ufficialmente l’evento Festa delle Offerte Prime. Una nuova occasione di shopping scontatissimo è in arrivo e sarà riservata agli iscritti ai servizi Prime. Fra i paesi coinvolti nell’iniziativa c’è anche l’Italia.

Festa delle Offerte Prime di Amazon: quando si terrà

Durante le giornate di offerte, sconti e promozioni, gli iscritti ai servizi Prime potranno beneficiare di condizioni decisamente vantaggiose per l’acquisto di articoli appartenenti a diverse categorie. Elettronica, informatica, casa, fai da te, giardinaggio e non solo: è impossibile non trovare l’occasione perfetta per le proprie esigenze.

Come anticipato, a differenza di altri eventi – come il Black Friday – questo appena annunciato da Amazon è riservato esclusivamente agli iscritti ai servizi Prime. Un abbonamento, non vincolante, che quotidianamente permette di ottenere vantaggi come le spedizioni gratuite e veloci su migliaia di prodotti, l’accesso anticipato o esclusivo a moltissime offerte e non solo. Il prezzo mensile è di 4,99€ ed è possibile provarli completamente gratis per 30 giorni.

In questo momento, Amazon non ha ancora svelato le date esatte durante le quali si terrà la Festa delle Offerte Prime. Tuttavia, ha specificato che il mese prescelto – come ormai da tradizione – è ottobre anche per l’edizione 2024. A questo punto, non rimane che attendere per conoscere durante quali giornate per gli abbonati ai servizi Prime sarà possibile risparmiare tantissimo su migliaia di articoli.