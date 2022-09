Amazon Prime AUMENTA: ultimo giorno per avere il vecchio prezzo

Ormai ci siamo. Dal 15 settembre, l’abbonamento ad Amazon Prime aumenterà inesorabilmente e definitivamente. Il sovrapprezzo, rispetto ai costi attuali, colpirà sia le sottoscrizioni mensili che quelli annuali, naturalmente. Se stai meditando di provare i servizi esclusivi del colosso dell’e-commerce c’è ancora un’ultima possibilità per evitare il rincaro, almeno per un anno.

Infatti, basta abbonarsi in queste ore prima che l’aumento di prezzo sia definitivo. Come varieranno i prezzi? È presto piegato.

Amazon Prime: ancora poche ore per evitare l’aumento

Scegliendo adesso di provare i servizi Prime potrai beneficiare del vecchio prezzo. Quanto all’aumento in dettaglio, ecco come cambieranno i prezzi:

abbonamento annuale: si passa da 36€ a 49,90€ all’anno;

abbonamento mensile: si passa da 3,99€ al mese a 4,99€ al mese.

Previsto, di conseguenza, anche un aumento di prezzo per le sottoscrizioni dedicate agli studenti, in proporzione più contenuto. Infatti, l’abbonamento mensile passerà dagli attuali 1,99€ a 2,49€ mentre quello annuale da 18€ a 24,95€.

Per questo motivo, è bene essere veloci e approfittare adesso delle ultime ore per accaparrarsi un abbonamento ad Amazon Prime senza rincari. In questo modo, si potrà godere di un altro anno del vecchio prezzo. Per approfittarne, basta scegliere la sottoscrizione in questo momento o comunque prima del 15 settembre.

Non solo spedizioni gratuite su migliaia di prodotti selezionati, ma anche accesso anticipato alle offerte, TV on demand con Prime Video, storage illimitato per le fotografie, più di 2 milioni di brani musicali disponibili in streaming, centinaia di eBook da leggere quando e dove vuoi grazie a Prime Reading e un sacco di chicche per i gamer, grazie Prime Gaming.

Un pacchetto super ghiotto, che può essere ancora tuo senza alcun aumento di prezzo, ma solo se ne approfitterai adesso: manca solo una manciata di ore all’aggiornamento del listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.