Amazon Prime: aumenta il prezzo in Italia

Stamattina per molti abbonati Amazon Prime il risveglio è stato accompagnato da una brutta sorpresa. Infatti, il colosso dello shopping online sta comunicando a tutti i clienti che il suo servizio, ricco di benefici, presto aumenterà di prezzo anche in Italia.

In pratica, secondo la comunicazione ufficiale della società, a partire dal 15 settembre 2022, il prezzo dell’abbonamento Amazon Prime mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese. Invece, il prezzo dell’abbonamento annuale aumenterà da 36 euro a 49,90 euro all’anno.

Perciò, se ancora non ti sei iscritto a questo servizio, non perdere altro tempo. Abbonati subito così da aggiudicarti almeno un anno al prezzo vecchio di 36 euro. Risparmierai 13,90 euro, che all’effettivo non sono pochi.

Amazon Prime: perché aumenta il prezzo in Italia

Molti si staranno chiedendo perché Amazon Prime sta aumentando il prezzo in Italia e forse la risposta se la immaginano già. Nella comunicazione ufficiale che sta facendo il giro di tutti gli iscritti al servizio, la società spiega:

Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo. Continuiamo ad impegnarci per migliorare il servizio di Amazon Prime per i nostri clienti.

Bisogna anche dire che i servizi offerti sono davvero interessanti e i contenuti aumentano sempre. Quindi giustamente il colosso dello shopping online, nella sua email, ha voluto specificare tutto ciò che negli anni è stato implementato senza mai applicare aumenti:

È la prima volta che modifichiamo il prezzo di Prime in Italia dal 2018. Nel frattempo, abbiamo ampliato la selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata, senza costi aggiuntivi; abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh; e abbiamo aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV, film, musica, giochi e libri. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League.

Ricordiamo che il nuovo aumento sarà effettivo a partire dalla prima data utile dell’abbonamento da settembre 2022. Perciò, chi ha un abbonamento annuale continuerà a godere del prezzo pagato in precedenza senza rimodulazioni fino al prossimo rinnovo.

