Amazon presenta Astro: un robot intelligente con Alexa

Amazon ha presentato il suo ultimo innovativo robot su ruote chiamato Astro. Il suddetto gadget (con Alexa) costerà oltre 1000 dollari e Amazon offre l'opportunità ai potenziali acquirenti di richiedere un invito all'acquisto perché è un prodotto ancora in versione limitata.

Amazon Astro: cosa è in grado di fare?

Astro porta il nome di un futuristico cane da compagnia presente nella serie TV Jetsons degli anni '60. Questo sembra essere il massimo livello di diversi input tecnologici provenienti dal settore della robotica, dell'intelligenza artificiale, del monitoraggio domestico e dei servizi cloud.

Sembra essere il sistema domestico più ambizioso mai realizzato da Amazon finora. Astro di Amazon potrebbe semplicemente segnare l'inizio di una nuova serie di prodotti domotici di nuova generazione.

Pensate che bello che sarà avere lo XiaomiDog e l'Astro che passeggiano per le stanze, puliscono la casa, riproducono musica, ci consentono di fare videocall, saltano e fanno parkour (cit)… ahhhh, che bella la tecnologia.

Sembra un po' futuristico che un robot domestico diventi realtà, ma lo sviluppo in quest'area è abbastanza rapido. Astro, secondo Amazon, è in grado di svolgere una varietà di attività che ci si potrebbe aspettare da un gadget del genere. Può mappare la casa, obbedire ai comandi per andare in stanze specifiche, ha la capacità di riconoscimento facciale che gli consente di consegnare oggetti a persone specifiche. “Astro, porta lo zaino a mia moglie in salotto”, così, giusto per fare un esempio. “Astro, porta i bambini a scuol…” ah no, quello ancora no, purtroppo.

L'articolo in questione offre anche le classiche funzionalità di Alexa ed è in grado di fornire tonnellate di dettagli e informazioni che spaziano dal tempo alla riproduzione di un brano e notiamo che anche essere utilizzato per una videochiamata.

In poche parole, Astro di Amazon vi seguirà ovunque voi andiate, tenendovi così inquadrati per tutta la videochiamata, proprio come l'Echo Show 10 di alcuni mesi or sono.

Non di meno, può anche fornire sicurezza e copertura per la sicurezza a casa quando non siete nell'abitazione. Può vagare per la casa per assicurarsi che non ci sia nulla di sbagliato. Può anche distribuire app e accessori di terze parti per registrare le funzioni chiave del corpo come la pressione sanguigna.

Come accennato in precedenza, l'Astro è forse il primo passo nell'evoluzione del perfetto robot domestico. Ci sono molte cose che non può fare. Per cominciare, questa meraviglia tecnologica non ha braccia, non può muoversi sulle scale e ha molte abilità di base alquanto limitate.

Non vediamo l'ora che arrivi in versione definitiva anche da noi.