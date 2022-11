Amazon PAZZO da legare: sconta del 77% Deathloop per PS5

Se stavi cercando il gioco perfetto da acquistare al Black Friday o mettere sotto l’albero di Natale, Deathloop è senza ombra di dubbio quello che fa al caso tuo. Uno dei più attesi su PlayStation 5, può diventare tuo a prezzo letteralmente irrisorio.

Grazie agli sconti in corso, Amazon ha deciso di applicare un ribasso del 77% sulla copia fisica. Ciò significa che se fai in fretta, lo porti a casa a soli 17€. Non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Deathloop: rivivi il loop senza smettere di divertirti

Appena lo hai visto sono sicuro che ha catturato la tua attenzione. Magari non è neanche il solito gioco su cui fai affidamento, ma unico nel suo genere non puoi provarlo. A questo prezzo regalo, Deathloop per PlayStation 5 dà il suo massimo sulla console new generation quindi non te lo perdere.

Rivivi un’ambientazione anni ’60 in questo loop temporale che devi vivere e rivivere continuamente vestendo i panni di Colt. Vuoi sapere altro? Non sarà io a farti spoiler!

Voglio farti soltanto notare che l’esperienza si rinnova sempre e se ti sei annoiato di giocare in modalità single player, fai affidamento su quella letale multigiocatore per sfrenarti ancora di più.

No, non hai proprio un minuto da perde: fossi in te mi collegherei all’istante su Amazon.

Approfitta proprio ora del ribasso in corso e non tremare davanti a questo eclatante 77%. Acquista la tua copia fisica di DeathLoop per PlayStation 5 su Amazon a soli 17€, non potrai pentirtene. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.