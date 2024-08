Amazon OUTLET: portatile da 15,6" con 16GB di RAM e SSD da 512GB a 243€

Hai deciso di acquistare un laptop con un budget che si aggira intorno ai 250 euro? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo computer portatile da 15,6 pollici a soli 243,67 euro, invece che 299,99 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo limitato e quindi da un momento all’altro potrebbe scadere, quindi fai alla svelta. Anche perché siamo di fronte a un notebook dalle ottime prestazioni. Benché non sia pensato per il gaming ti permetterà di navigare velocemente su Internet e guardare contenuti in streaming. Potrai lavorare tranquillamente con programmi come Word ed Excel. Insomma un modello base ma a un prezzo davvero incredibile.

Portatile dalle ottime prestazioni a prezzo shock

Qui è indubbiamente il prezzo che rende questo computer portatile uno dei migliori che puoi acquistare oggi, ma non è l’unica cosa interessante. Grazie al suo display da 15,6 pollici con pannello IPS è perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e presenta colori vivaci e immagini nitide.

È dotato di una tastiera che comprende anche un tastierino numerico e un touchpad integrato bello grande. Gode di un processore Intel Celeron N5095 supportato da 16 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. Inoltre gode di un SSD da 512 GB per archiviare quello che desideri senza fare sacrifici. E pesa solo 1,65 kg per uno spessore di appena 2 cm.

Come ti dicevo devi essere veloce perché l’offerta è destinata a scadere in poco tempo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo computer portatile da 15,6 pollici a soli 243,67 euro, invece che 299,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fanno immediatamente cliccando qui.