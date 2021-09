C'è ancora tempo per approfittare delle offerte Amazon di settembre. Fra le tantissime opportunità, a disposizione ci sono un sacco di prodotti tech a prezzo super accessibile.

Scegli il tuo preferito, ma sii veloce: dopo la mezzanotte fra il 7 e l'8 settembre, saranno tutte finite.

Amazon: offerte di settembre quasi finite, le migliori offerte

Se non hai tempo di sfogliare l'intero catalogo di occasioni a disposizione, dai un'occhiata alle offertone che ho selezionato per te. Sono tutte super economiche e decisamente interessanti.

La prima offerta è dedicata a Xiaomi Mi Watch Lite. Dotato di GPS e tantissime funzionalità, a 48€ è un vero e proprio regalo.

La seconda occasionissima ti permette di rendere smart qualsiasi TV sia dotata di ingresso HDMI. Si tratta della penna super smart Fire TV Stick. Dotata anche di telecomando intelligente, questo gioiellino ti introdurrà in un mondo tutto nuovo. Adesso lo porti a casa a 24,99€ appena.

La terza offerta è imperdibile e super utile. Un decoder per il nuovo digitale terrestre, pienamente compatibile con il nuovo standard DVB T2 e con tutti i codec fondamentali per garantirne il corretto funzionamento. Adesso questo gioiellino lo prendi a 25€ circa appena.

Un paio di auricolari true wireless con cancellazione del rumore e design in ear. Belli e dotati di connettività Bluetooth 5.2, ora li prendi a 28€ circa, ma solo se spunterai il coupon in pagina prima dell'ordine.

Il tuo nuovo PC puoi prenderlo a prezzo ridicolo, se sarai veloce. Solo 118€ per un mini PC con 4GB di RAM, 64GB di spazio di archiviazione e processore Intel Celeron N3350. Solo 118€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Echo Flex è un gioiellino che ti permetterà di rendere immediatamente smart la tua casa, grazie all'assistente vocale Alexa. Lo piazzi ovunque desideri e potrai usare la voce per chiedere informazioni e gestire la casa intelligente. Il più interessante degli speaker smart economici lo prendi a 14€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Sempre in tema di casa smart, come trascurare l'utilità di una presa intelligente, che colleghi attraverso il WiFi a Internet e puoi gestire da remoto. Dopo averlo configurato, basterà un attimo per poter rendere smart anche lampade ed elettrodomestici vari che non lo sono nativamente. Prendi questo modello super compatto, con presa italiana (16A): lo porti a casa a 7,99€ appena.

Per finire, un aspirapolvere senza fili. Anche lui è decisamente tech, non si potrebbe certo arrivare a prestazioni come queste, se non ci fosse così tanta tecnologia a bordo. Questo gioiellino, con potente motore aspirante, lo porti a casa a 99€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Vuoi ancora di più? Dai un'occhiata all'immenso catalogo delle offerte di settembre di Amazon, ma sii veloce: terminano a mezzanotte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

